El Carmen de San Isidoro impulsa una nueva procesión el 12 de julio

La Cofradía de la Virgen del Carmen de San Isidoro llevará a cabo una procesión inédita el próximo domingo 12 de julio.

La imagen del Carmen, la pequeña, llegará por el Duero hasta el Puente de Piedra en un barco dragón "junto a integrantes de distintos clubes de piragüismo de la ciudad". El capellán, en la orilla, hará una bendición de las aguas y de las embarcaciones que escolten a la Virgen. "Queremos que se impliquen los aficionados a la pesca y los pescadores de profesión y todo aquel que sienta devoción por la Virgen del Carmen", explica la presidenta de la cofradía, Virginia Cabrero con motivo de la asamblea general donde presentó a la junta directiva que la acompaña en su segundo mandato.

La imagen subirá hacia San Isidoro portada por piragüistas, dado que "es su patrona", y un grupo de niños llevarán los remos, para una vez en el templo románico efectuar el tallaje y la tradicional procesión infantil, describe la presidenta.

Cuotas

En la reunión los hermanos aprobaron la subida de dos euros de la cuota, que pasa de ser de siete euros. "Somos 535 hermanos, pero hacemos muchas actividades y tenemos un patrimonio que cuidar" describe.

Novenario

El novenario tendrá lugar entre el 7 y el 17 de julio, mientras que el pregón lo pronunciará el músico Víctor Argüello, quien escribió una marcha a la Virgen del Carmen.

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Por el momento, la cofradía suma una veintena de altas, y quienes deseen formalizar su pertenencia "pueden hacerlo a través de las redes sociales, vía email o en la iglesia en su horario de apertura" indica Virginia Cabrero.