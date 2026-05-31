El barrio de San Isidro de Zamora activa suelo para levantar hasta 250 viviendas

Hasta un máximo de 254 viviendas es la previsión del Plan Parcial del sector urbanizable 10 "San Isidro" que está actualmente en exposición pública en el Ayuntamiento de Zamora, tras su activación por parte de una promotora.

Si se llegara la máximo de 254 viviendas, 133 serían de bloques de pisos (residencial colectivo), la mayor parte, 79, con algún tipo de protección oficial. Las otras 121 viviendas serán construcciones residenciales unifamiliares. La previsión es que puedan vivir en este lugar unas 635 personas, cuando esté desarrollado todo el Plan Parcial.

El desarrollo de suelo para construir viviendas, que se aceleró durante los años el denominado "boom" de la construcción se incrementó notablemente, favorecido por la legislación que convirtió prácticamente todo el término en urbanizable.

El estallido de la burbuja no hizo sino constatar el exceso de suelo urbanizable en Zamora que, en cualquier caso, nadie quería utilizar para construir. Poco a poco el mercado inmobiliario se ha ido normalizando y las necesidades cada vez mayores de vivienda hacen que se vayan rescatando proyectos y promociones que acabaron en fracaso, pero que ahora tienen una segunda oportunidad.

Esquema del Plan Parcial "San Isidro" / Plan Parcial

El Plan Parcial del sector 10, San Isidro es un terreno de más de 53.000 metros cuadrados que linda al norte con la avenida de la Frontera (carretera N-122), al noreste con la calle Castro, al sureste con la calle Puerto, al suroeste con la calle Guimaré y al noroeste con los edificios con frente a las calles Obelisco y Vereda.

Núcleo residencial

El objetivo es construcción de un núcleo residencial, con un tercio de la edificabilidad para la construcción de viviendas con algún régimen de protección pública. El resto de la edificabilidad del sector se materializará en usos residenciales libres, unifamiliar y colectivo, así como en usos no residenciales que resulten compatibles con el predominante (residencial).

Al menos el 40% de la edificabilidad se consumirá en viviendas unifamiliares. La tipología edificatoria predominante en el ámbito, correspondiente al uso residencial colectivo, será la de bloque lineal. Para el uso residencial unifamiliar, la tipología inicialmente prevista es la de unifamiliar intensivo, que comprende la vivienda unifamiliar en edificios adosados o agrupados horizontalmente con otros del mismo uso.

Además de la reserva de suelo para el sistema general interno de equipamientos y para el sistema local de equipamiento público, se proyecta superficie de suelo con destino a equipamiento privado, incrementando, de este modo, la dotación de espacios destinados a la prestación de servicios básicos para la comunidad. También, se reserva suelo para la materialización del aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento.

Cordel de Sanabria

Hay una vía pecuaria dentro del terreno del Plan Parcial, el Cordel de Sanabria, que "habrá de destinarse a usos contemplados en la normativa sectorial como compatibles o complementarios con su destino, correspondientes, en este caso, para la parte de suelo o terreno con el sistema general interno de espacios libres públicos, y para la parte correspondiente a calles con un sistema general interno de vías públicas, que no podrá albergar plazas de aparcamiento".

La conexión o acceso hasta el ámbito del sector se realizará, bien a través de la calle Espíritu Santo, que desemboca o conecta directamente con la calle Guimaré, o bien desde la avenida de la Frontera (Nacional 122) a través de la calle Castro, con continuación por la calle Puerto, que para el acceso rodado pasará a tener doble sentido de circulación.

Desde las calles Guimaré y Puerto, para las que se aumentan sus secciones transversales, parte una red viaria interior de nueva creación, una calle de nueva apertura con forma de "L". Uno de los brazos de esa "L" parte de la calle Guimaré y es perpendicular a la misma. El otro brazo parte de la calle Puerto, en el punto de intersección de ésta con la Monte Concejo.

Las zonas verdes son superiores a las estrictamente fijadas por la normativa y se prevé, asimismo, un parque infantil. La densidad mínima es de 134 viviendas y la máxima de 254, por lo que el resultado final bien podría rondar el entorno de las 200 viviendas.

La superficie construible en el sector es de 34.000 metros cuadrados, lo que implica la reserva total de 680 plazas de aparcamiento y de ellas al menos 340 serán de uso público.