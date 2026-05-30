Zamora tendrá un helicóptero propio de emergencias sanitarias en las próximas semanas

Zamora contará con un helicóptero de emergencias sanitarias propio en las próximas semanas, según el anuncio realizado por la Junta de Castilla y León, que ha anunciado el incremento de la flota de las siete aeronaves actuales a diez.

El anuncio figura en una nota de prensa difundida este sábado para informar de que el servicio de Emergencias Sanitarias de la Junta de Castilla y León, dependiente de la Gerencia Regional de Salud, ha logrado una valoración media por parte de los usuarios de 7,86 en el último Barómetro Sanitario realizado por el Ministerio de Sanidad, con datos referidos a 2025. Castilla y León se sitúa en segundo lugar a nivel nacional, seis décimas por encima de la media del Sistema Nacional de Salud (7,26).

Los indicadores de calidad del Barómetro Sanitario nacional revelan que Castilla y León partía en 2022 de la novena posición con un 7,58 de valoración media de las emergencias, para llegar el año pasado a la segunda, mientras la media nacional ha pasado de 7,42 en 2022 a 7,26 el año pasado.

Estos datos reflejan, a juicio de la Junta, "el esfuerzo realizado por la Junta de Castilla y León en la mejora de un servicio sanitario esencial para los ciudadanos. La Gerencia de Emergencias Sanitarias de Sacyl cuenta en la actualidad con 728 profesionales en plantilla (entre gestión y asistenciales) y un total de 197 vehículos, entre ellos siete helicópteros que serán diez en las próximas semanas (quedan pendientes en Palencia, Segovia y Zamora, de manera que haya uno por provincia más otro en el área de salud de El Bierzo).

El Centro Coordinador de Urgencias de Sacyl es el encargado de movilizar tanto a profesionales sanitarios como a las unidades asistenciales que la comunidad destina cada día a la cobertura de emergencias relacionadas con la salud.

El esfuerzo inversor en esta materia tan sensible "se refleja en el contrato para poner en funcionamiento seis nuevos helicópteros de emergencias sanitarias, con una inversión de 95,4 millones de euros. De momento ya están operativos tres nuevos helicópteros medicalizados: uno para El Bierzo, otro para la provincia de Soria y un tercero para Ávila. Estos medios aéreos se incorporan a los cuatro que ya están operativos en las provincias de León, Burgos, Salamanca y Valladolid".

El refuerzo del transporte sanitario incluye también la incorporación de 14 nuevas ambulancias de transporte urgente: nueve de soporte vital básico distribuidas en todas las provincias y cinco unidades de enfermería de emergencias y soporte vital avanzado ubicadas en Valladolid capital, León capital, Ponferrada, Burgos capital y Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca.

Con esta dotación, el sistema de emergencias sanitarias mejora su capacidad de respuesta y permite abarcar todas las provincias con operaciones rápidas y seguras, incluso en las localidades más pequeñas. De hecho, el 62 % de las unidades de emergencia se sitúan en zonas básicas de salud rurales, garantizando el acceso a la atención sanitaria en condiciones de equidad.

Encuesta de satisfacción

La buena valoración del servicio de urgencias y emergencias sanitarias de la Junta de Castilla y León se refleja también en la última encuesta de satisfacción realizada a los usuarios el año pasado.

La satisfacción global se mantiene en niveles muy elevados, con un 92 % de valoraciones positivas (buena o muy buena). El servicio alcanza niveles de excelencia en los principales indicadores de calidad, con múltiples dimensiones evaluadas que superan el 95 % de valoración favorable, consolidando un modelo asistencial altamente valorado por la ciudadanía.

La fidelidad y confianza en el servicio se sitúan en niveles máximos, con un 96,6 % de recomendación, lo que refleja una elevada seguridad percibida en la atención recibida a través del teléfono 1-1-2.

La capacidad de resolución y adecuación de la respuesta asistencial presenta también un 96,6 % de valoración positiva, evidenciando la eficacia del sistema en la gestión de la demanda y en la respuesta a las necesidades del usuario.

La profesionalidad del personal sanitario y la calidad en la atención prestada se consolidan como atributos diferenciales del servicio, con resultados ampliamente favorables y sostenidos en niveles de excelencia.

Los resultados muestran que el recurso más frecuentemente movilizado es la ambulancia, en el 74,7 % de los casos, lo que pone de manifiesto el carácter presencial y resolutivo del modelo asistencial.

En segundo lugar, un 21,3 % de las atenciones fueron gestionadas por profesionales de atención primaria, lo que evidencia la complementariedad entre niveles asistenciales en la resolución de la demanda.

Por último, reseñar que la valoración del tiempo transcurrido hasta la llegada del equipo presenta un perfil claramente positivo, con un 86,5 % de opiniones favorables.