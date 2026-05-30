Zamora desafía al calor y responde a la Feria del Libro

Pese a las altas temperatura que soporta la ciudad, los zamoranos están respondiendo a las actividades programadas por los libreros con motivo de la XL Feria del Libro de Zamora que se desarrolla hasta el domingo día 31 de mayo en la plaza de la Constitución.

La jornada del sábado ha arrancado con una mirada a los nuevos lectores con un cuentacuentos y una actividad de manualidades desarrollada en la zona más próxima al edificio de la Subdelegación del Gobierno que proporcionaba una amplia sombra.

Público en algunas de las casetas. / Victor Garrido

Mientras, muchos eran los lectores que ojeaban libros o que adquirirían un ejemplar en las nueve casetas instaladas y ocupadas por libreros y también por el IEZ Florián de Ocampo, las editoriales Sabaria y Salto al vacío o el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

El programa previsto para la tarde del sábado prevé a las 19.00 horas con la presentación de “Zamora Revisada: Historia, patrimonio y territorio”, del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo” y la editorial Trea. A las 20.00 horas, Félix Modroño presentará “Tierra de Sueños”, de Destino. La jornada finalizará a las 21.00 horas con “El último caso de Unamuno”, de Luis García Jambrina, en un acto a cargo de Tomás Sánchez Santiago y publicado por Alfaguara.

Domingo

El domingo por la mañana, de 11.30 a 14.00 horas, habrá una demostración de juegos de mesa con Juega con Nacho en la carpa de firmas. A las 12.00 horas, José Ángel Barrueco firmará “Antivirus y otros relatos sobre plagas y paranoias”, editado por Efe Eme. A las 12.30 horas, David Refoyo firmará “Las ganas de comer Oreo”, publicado por La Bella Varsovia.

Por la tarde, el escenario acogerá a las 19.00 horas la presentación de “Merodeo”, de Tomás Sánchez Santiago. A las 20.00 horas se celebrará la entrega de premios del XII Concurso de Microrrelatos “Feria del Libro 2026” y, a las 20.30 horas, la programación concluirá con una actuación musical a cargo de Inspector Riff.

Además, a lo largo de todo el día se podrá participar en la actividad “Haz de tu voz tinta y poema”, realizada por Habla la tinta que a partir de una palabra o un sentimiento o una historia van a crear un poema en directo.