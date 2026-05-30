Zamora cubre todas las plazas de las diez especialidades que se ofertan a los MIR

Las plazas de las diez especialidades que se ofertan para los médicos MIR este año en el Complejo Asistencial de Zamora se cubrieron en veinte días. Aunque es cierto que hubo que esperar hasta la cuarta jornada en la que se abrió el proceso para que el primer licenciado se fijara en Zamora para su formación en hospital, finalmente se completó todo el cupo, con las últimas elecciones para las quince plazas de Medicina Familiar y Comunitaria.

El primer estudiante que escogió Zamora, el pasado 7 de mayo, eligió la formación en Otorrinolaringología, que es la séptima especialidad más elegida entre la lista de prioridades de esta promoción. Según el informe del Sindicato Médico Andaluz (SMA), las preferencias se han situado en Dermatología, que ha sido la primera en terminar la adjudicación de sus 140 plazas para toda España. En la lista le siguen Cirugía Plástica, con 53 plazas a nivel nacional; Oftalmología (229 plazas), Cirugía Oral y Maxilofacial (39 plazas), Cardiología (207 plazas) y Endocrinología (115 plazas). Por su parte, Otorrinolaringología disponía de 212 plazas.

Recepción MIR de Zamora el pasado año / A. P. (Archivo)

Entre las especialidades preferidas por los estudiantes que tenían opción de elegir en Zamora se encuentran también Cirugía Ortopédica y Traumatología, precisamente, la segunda opción que se cubrió en el Complejo Asistencial, y Obstetricia y Ginecología, la cuarta elegida para Zamora tras Anestesiología y Reanimación, que cierra la lista de las diez especialidades más demandadas en este año.

Ocho especialidades agotadas

Ocho especialidades a nivel nacional se habían agotado entre los 4.000 primeros aspirantes, siendo las que se comenzaron a adjudicar más tarde Bioquímica Clínica, Farmacología Clínica, Medicina Nuclear, Análisis Clínicos y Medicina Preventiva y Salud Pública, con una plaza en Zamora, que se convirtió en la última adjudicación antes de que el resto de aspirantes que optaron por formarse en la ciudad cubrieran las quince plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, que se completaron en tan solo dos días.

Dentro de los 4.000 primeros aspirantes, Madrid, con 847 plazas, es la comunidad con mayor número de plazas elegidas, seguida de Andalucía (674), Cataluña (593) y Comunidad Valenciana (417). Estos seis últimos años, Andalucía ocupa el segundo puesto que venía ocupando Cataluña. Estas cuatro primeras comunidades, según el informe de SMA, acumulan un total de 2.531 plazas, el 64,1% de las 3.951 adjudicadas entre los 4.000 primeros por número de orden.

Castilla y León se encuentra en la tabla media de preferencia de elección MIR entre estos primeros, siendo Cantabria, Extremadura, Baleares, La Rioja, Ceuta y Melilla las que tenían menos plazas adjudicadas.

Bienvenida la próxima semana

Los próximos días 4 y 5 de junio se incorporarán a sus plazas MIR los médicos a los que se les ha asignado un total de 9.275 plazas adjudicadas.

En Zamora, serán 27 incorporaciones de diez especialidades diferentes: Otorrinolaringología, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Anestesiología y Reanimación, Obstetricia y Ginecología, Aparato Digestivo, Radiodiagnóstico, Psiquiatría, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva y Salud Pública y, finalmente, Medicina Familiar y Comunitaria.