Teatro inclusivo en el paraninfo del Colegio Universitario de Zamora

El Grupo de Teatro Inclusivo CAI Vitigudino, dirigido por Raquel Sevillano, pondrá en escena la representación "Sueño de una noche de verano" el próximo lunes 1 de junio a las 20.00 horas en el Paraninfo del Colegio Universitario de la Diputación de Zamora.

La puesta en escena está promovida por Asprodes Plena Inclusión Castilla y León y el Centro Vitigudino de Asprodes y cuenta con la colaboración del área de Cultura de la institución provincial en línea con su "apuesta decidida por la inclusión social, la cultura accesible y la igualdad de oportunidades, facilitando espacios y apoyando iniciativas que favorecen la participación activa de todas las personas en la vida cultural de la provincia".

El montaje, inspirado en la célebre obra de William Shakespeare, supone un ejemplo del valor integrador de las artes escénicas y del trabajo desarrollado por entidades y profesionales comprometidos con la inclusión de las personas con discapacidad intelectual a través de proyectos culturales participativos.

"La Diputación de Zamora está comprometida con este tipo de iniciativas que promueven la creatividad, el desarrollo personal y la convivencia, al tiempo que contribuyen a sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de construir una provincia más inclusiva y accesible para todos", exponen desde el área de Cultura.