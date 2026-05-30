Los motivos por los que la cúpula de la Catedral de Zamora está "gallonada": hay pocos casos más en España
Quien viaja a Zamora en busca de la típica cúpula románica se va a encontrar con una sorpresa: "Como si se tratara de una naranja"
Viajar a Zamora y no visitar su Catedral, aunque sea por fuera, es como visitar Zamora a medias. La Seo zamorana es uno de los grandes símbolos del románico en España más allá de su imponente presencia dados sus detalles arquitectónicos. Uno de ellos es su característica cúpula gallonada casi única en el románico español e incluso en Europa por sus influencias bizantinas y orientales.
Quien viaja a Zamora en busca de la típica cúpula románica se va a encontrar un caso excepcional y mucho más que un monumento. Datada en el siglo XII, el término gallón que toma la cúpula se debe a la forma de gajos o segmentos, como si se tratara de una naranja.
Los segmentos curvos similares a trocitos de naranja son los que dan nombre a esta estructura. La palabra gallón significa precisamente eso, cada una de las divisiones en la sque se puede dividir algo redondeado como una fruta.
En arquitectura, una cúpula gallonada es aquella que está dividida en secciones verticales (gajos), cada sección tiene una forma curva y abombada, y todas juntas crean una forma redondeada con relieve. Es decir, no hablamos de una estructura lisa sino ondulada.
Nervios que separan gajos
En la Catedral de Zamora:
- La cúpula presenta nervios que separan los gajos
- Cada uno de esos espacios forma un “gallón”
- El resultado es una cúpula muy decorativa y diferente al románico habitual
¿Por qué es especial?
La mayoría de cúpulas románicas en Europa son lisas y simples, lejos de la complejidad de la zamorana que, a mayores, cuenta con influencias orientales.
Esa estructura es muy poco habitual en la arquitectura española, pero existen algunos ejemplos como la Colegiata de Toro, muy similar a la de Zamora, con una cúpula gallonada también románica, lo que refuerza la idea de un estilo propio en esta zona. No podemos olvidar la Catedral Vieja de Salamanca y su Torre del Gallo, otro ejemplo clave que comparte características con Zamora y forma parte de este singular grupo de influencia bizantina. Otro de los casos aislados de cúpulas gallonadas está en la Mezquita de Córdoba. Esta última cuenta con una bóveda compuesta por segmentos cóncavos que recuerdan a los gallones de este modelo arquitectónico.
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