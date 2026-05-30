Hurra! Romería Pop rinde su peculiar homenaje a Rocío Jurado en las Aceñas de Cabañales

"La más grande, icono absoluto, voz eterna y símbolo de carácter, emoción y libertad", la cantante Rocío Jurado fue la gran protagonista de la cuarta edición del festival Hurra!. La romería pop invadió las Aceñas de Cabañales para hacer disfrutar al público con distintas propuestas artísticas.

La Bien Querida, Joe Crepúsculo, Repion, Puño Dragón, Los Invaders o Los Chivatos fueron algunos de los artistas que se subieron al escenario en las Aceñas de Cabañales de Zamora.

Zamora. Hurra festival / Alba Prieto / LZA

Edición "Santa Rocío Jurado" en la que Padres Karras y Peras fueron los encargados de conducir la procesión. Uno de los momentos más esperados de la jornada en el que la música, el humor y la cultura popular vibraron en torno a la cantante en el vigésimo aniversario de su muerte.