Donar sí vale

Desde hace más de veinte años, la Fundación Alimerkaofrece a los clientes de los Supermercados Alimerka la oportunidad de colaborar con diferentes entidades a través de la donación de los vales descuento generados en sus compras. Esta iniciativa ha permitido destinar más de dos millones de euros a entidades que trabajan para mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables en su entorno cercano.

Existen colectivos que muchas veces pasan desapercibidos para gran parte de la sociedad. La falta de recursos para dar a conocer sus necesidades y preocupaciones los sitúa, en muchos casos, en una posición de invisibilidad que dificulta encontrar apoyos.

En la actualidad, cerca de 15.000 clientes donan mensualmente sus vales y gracias a ello, este año, se apoyan 50 proyectos en Asturias y Castilla y León en los ámbitos de salud e inclusión social.

Entidades beneficiarias de la convocatoria de proyectos 2026

En 2026, esta generosidad se traduce 21 proyectos que se desarrollan en Castilla y León, de los cuales tres entidades desarrollan su trabajo en Zamora: Fundación Personas, Autismo Zamora y el Centro Menesiano Zamora Joven.

Una clienta dondando un vale en caja. / Cedida.

Fundación Personas

Las actividades de ocio y tiempo libre son fundamentales para el bienestar emocional de las personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, cuando existen patologías crónicas como diabetes o enfermedades cardiovasculares, estas actividades requieren apoyos específicos que permitan desarrollarlas con seguridad.

Fundación Personas trabaja en Zamora para promover la autonomía, la inclusión social y la participación comunitaria de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Dentro de esta labor, la entidad impulsa el proyecto “Salud activa en ocio inclusivo: control y prevención durante actividades comunitarias”.

El programa incorpora apoyo sanitario y seguimiento preventivo durante actividades como paseos inclusivos, salidas en bicicleta y otras actividades grupales. Gracias al acompañamiento de profesionales de enfermería y al control de constantes básicas, las personas participantes pueden disfrutar de estas actividades con mayor seguridad, confianza y autonomía.

Asociación de Autismo Zamora

Las personas con Trastorno del Espectro Autista pueden presentar dificultades en áreas como la coordinación, el equilibrio, la regulación sensorial o la autonomía funcional. Necesidades que requieren espacios terapéuticos adaptados y con una atención especializada y adaptada a las características de cada persona.

Con el apoyo de los vales solidarios, Autismo Zamora impulsa un proyecto de creación y equipamiento de un aula de fisioterapia especializada para niños, niñas y jóvenes con TEA y necesidades de apoyo moderadas y altas.

El espacio estará diseñado como un entorno estructurado, seguro y con baja sobreestimulación sensorial, favoreciendo una mayor participación y continuidad en las sesiones terapéuticas.

A través de intervenciones adaptadas, el proyecto trabajará aspectos como el desarrollo psicomotor, la coordinación, el equilibrio o la autonomía en actividades de la vida diaria.

Donación de un ticket en una tienda Alimerka. / Cedida.

Centro Menesiano Zamora Joven

El Centro Menesiano Zamora Joven trabaja con jóvenes en situación de riesgo o exclusión social. Es una escuela con un modelo educativos y de acompañamiento referente en el ámbito de la inclusión social. Entre sus recursos, desarrolla el programa “Cuenta Conmigo” y los hogares de transición a la vida adulta, donde los jóvenes encuentran apoyo y estabilidad mientras avanzan hacia su autonomía personal y laboral.

Cumplir los 18 años supone, en muchas ocasiones, empezar una vida independiente. Pero para quienes han crecido dentro del sistema de protección o carecen de apoyo familiar, ese paso puede convertirse en una situación de gran vulnerabilidad.

El Centro Menesiano además de ofrecer alojamiento, trabaja aspectos fundamentales para la vida independiente: gestión económica, la búsqueda de empleo, la organización de una vivienda, el cuidado personal o el acompañamiento emocional.. Todo ello con el respaldo de un equipo educativo especializado.

Cómo donar tu vale mensual de descuento

Donar el vale mensual de descuento en Alimerka es muy sencillo. Al hacer la compra en el supermercado y recibir el vale, solo hay que indicarlo en caja. El código se pasará por el lector y el importe será transferido directamente a la Fundación.

Quienes prefieran la opción online, pueden donar su vale desde el área personal en la web de Alimerka, en la sección «Vale mensual», donde se encuentra la opción de «Donar». También se puede hacer desde la APP, en el apartado «Vales y cupones», donde los vales donables aparecen con la opción «Donar».

El 100% del importe recaudado a través de esta campaña se destina a proyectos de salud e inclusión social impulsados por entidades del nuestro entorno mas cercano.