Detenido un conductor de 78 años tras circular más de 50 kilómetros en sentido contrario por la A-52

La Guardia Civil de Zamora detuvo esta madrugada a un conductor de 78 años que llevaba circulando en sentido contrario por la A-52 más de 50 kilómetros. Los agentes recibieron el aviso sobre las 3.20 horas de la madrugada a través de diferentes canales (Centro Operativo de Servicio [COS], Centro Operativo de Tráfico [COTA] y 112), provenientes de diversos usuarios de la vía, y consiguieron localizarlo e identificarlo a las 3.45 horas en el km. 34 de A-52.

El conductor es un ciudadano portugués de 78 años al que se sometió a pruebas toxicológicas para la detección de alcohol y drogas en el organismo, dando resultado negativo. El incidende y el conductor ya han sido judicializados, quedando a la espera de juicio rápido por el ilícito cometido.