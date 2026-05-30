Detenido un conductor de 78 años tras circular más de 50 kilómetros en sentido contrario por la A-52
El turismo, con matrícula portuguesa, fue localizado en Zamora después de varios avisos de usuarios de la vía; las pruebas de alcohol y drogas dieron resultado negativo
F. E.
La Guardia Civil de Zamora detuvo esta madrugada a un conductor de 78 años que llevaba circulando en sentido contrario por la A-52 más de 50 kilómetros. Los agentes recibieron el aviso sobre las 3.20 horas de la madrugada a través de diferentes canales (Centro Operativo de Servicio [COS], Centro Operativo de Tráfico [COTA] y 112), provenientes de diversos usuarios de la vía, y consiguieron localizarlo e identificarlo a las 3.45 horas en el km. 34 de A-52.
El conductor es un ciudadano portugués de 78 años al que se sometió a pruebas toxicológicas para la detección de alcohol y drogas en el organismo, dando resultado negativo. El incidende y el conductor ya han sido judicializados, quedando a la espera de juicio rápido por el ilícito cometido.
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