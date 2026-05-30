Comercio, ocio y solidaridad en las Tres Cruces de Zamora

La avenida de las Tres Cruces de Zamora se transforma este sábado para disfrutar de una gran fiesta en torno al comercio de la zona, impulsada por la asociación de vecinos del barrio y el Ayuntamiento de la capital. Iniciativa que convierte así uno de los principales ejes comerciales de la ciudad en un espacio de encuentro, ocio y convivencia con actividades para todas las edades.

Desde primera hora, los establecimientos participantes han sacado sus productos y servicios a la calle para poner en valor el comercio de proximidad y reforzar el vínculo entre los negocios del barrio y la ciudadanía.

La propuesta se repite por segundo año con el fin de repetir la buena acogida, convirtiendo la avenida en un gran escaparate al aire libre en el que los asistentes pueden recorrer los distintos puestos, descubrir promociones especiales y disfrutar de un ambiente festivo durante toda la jornada.

En total, una docena de establecimientos salen este sábado 30 de mayo a la calle para mostrar su oferta, representando no solo a la avenida de las Tres Cruces, sino también a otras vías del entorno como Príncipe de Asturias, Santa Teresa o Lope de Vega. A ellos, se suman otros negocios que participan desde sus propios locales con promociones especiales para los clientes.

La programación incluye hinchables, globoflexia, futbolines y juegos gigantes de madera, además de exhibiciones de pickleball y partidas simultáneas de ajedrez organizadas para la ocasión.

Fiesta del Comercio de Tres Cruces en la que no falta la música a cargo del grupo Déjà Vu, y en la que también habrá sorteos y sorpresas preparadas por los comercios participantes.

Más allá de la promoción económica, la jornada mantiene su dimensión solidaria gracias a la colaboración de la Asociación Zamorana de Ayuda a las Personas con Cáncer y sus Familiares (Azayca) para combinar la dinamización comercial con el compromiso social.