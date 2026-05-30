Colas kilométricas por la apertura de Action en Zamora, la primera de la cadena holandesa en la ciudad
Productos por menos de 1 euro al día: objetos de decoración, juguetes, limpieza, jardín y cuidado personal
Tan solo hace dos días que se ha inaugurado y ya hay colas para entrar en Action Zamora, la nueva tienda que la cadena ha abierto en la capital, en concreto, en el Centro Comercial Vistalegre. "Pequeños precios y grandes sonrisas" es el lema, que ha causado gran expectación. Tanto que durante todo el fin de semana se esperan largas colas en sus cajas para descubrir todo lo que ofrece el nuevo local, el que dejó el outlet de El Corte Inglés, cerrado a finales de verano del pasado año.
La cadena recién aterrizada en Zamora es holandesa y cada semana ofertan cientos de productos por menos de 1 euro al día. Hay de todo: objetos de decoración, juguetes, bricolaje, limpieza, jardín, moda, cocina, cuidado personal y un largo etcétera.
Además de los productos baratos, cada semana incluyen otros tantos en su sección de promoción. Así, por ejemplo, entre los artículos enmarcados en la promoción semanal de esta semana destacan:
- Un cable de cargador USB-C por 0,99 euros disponible en distintos colores (dorado, gris, rosa, plateado o negro)
- Una mochila nevera con capacidad para 24 litos por 4,74 euros
- Un pack de cuatro calcetines de deporte cortitos por 1,99 euros
- Un estuche con accesorios por 2,99 euros (hay distintos modelos)
- Unos pantalones cortos amplios y cómodos para combatir este calor por 6,59 euros
"Mantenemos nuestros precios bajos y permitimos que la sostenibilidad esté al alcance de todos. De esta forma, demostramos cada día que lo bueno y lo barato pueden ir de la mano", expresan.
Action, junto al Fitness Park, vienen a completar la oferta de tiendas del centro comercial zamorano compartiendo acera con otras reconocidas franquicias como Leroy Merlín, Kiwoko, MediaMarkt, Jysk, Sprinter, Merkal, MGI, Visión Lab o Max Colchón.
Recuerda que para entrar en sus tiendas no debes ir junto a tu animal de compañía, ya que su entrada no está permitida, aunque vaya en un transportín, a excepción de los perros de asistencia.
- Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora: once días de diversión, más de 40 grupos locales y un nuevo escenario, el Majo
- Todo preparado para un puente festivo de frenética actividad: ocho eventos de calle de gran vistosidad en Zamora
- Declaración desgarradora de la madre de Arancha Corcero, la joven comida por los perros en Roales: 'Jacinto, está muerta
- Furor por la apertura de la nueva tienda Action en Zamora
- El radar fijo más sancionador de Castilla y León está en Zamora
- Confirmado: Panorama actuará en Zamora en San Pedro 2026
- El Obispado de Zamora pide a la Cofradía de Jesús Nazareno que traslade sus pasos de la iglesia de San Andrés
- ¡Cuidado con el timo de la siembra! Nuevo intento en un supermercado en Zamora