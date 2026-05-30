Cáritas convierte la Plaza Mayor de Zamora en un escaparate de la moda sostenible

El sofocante calor no ha sido impedimento para que, desde los primeros minutos de su apertura, el mercado instalado por Cáritas Diocesana de Zamora en la Plaza Mayor contase con una gran afluencia de personas. Un atractivo escaparate en el que se busca visibilizar la moda sostenible, la solidaridad y la inclusión social.

Bajo el nombre del Día de la Moda Re, el evento organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, la iniciativa ha sorprendido a los viandantes demostrando que la ropa usada puede tener una segunda vida y, al mismo tiempo, generar oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad.

"Ha sido algo inesperado porque no pensábamos que hubiera a primera hora tanta gente", reconoce María Jesús Rivas, Técnico de Acompañamiento en la Inserción.

Jornada que va mucho más allá de la venta de prendas de segunda mano procedentes de la tienda Moda Re, situada en la calle San Torcuato. "Se trata de visibilizar, estar en la calle y transmitir esta concienciación de que toda la ropa y artículos tienen una segunda oportunidad", explica el director de Cáritas Diocesana de Zamora, Ignacio Enríquez.

Objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la economía solidaria y economía circular que promueve la organización zamorana que buscan conseguir a través de una exposición de prendas cuidadosamente seleccionadas y en perfecto estado, muchas de ellas procedentes incluso de donaciones realizadas por comercios locales.

Aperitivo de lo que se puede encontrar también en la tienda que abrió sus puertas en el centro de la ciudad a finales del año 2024. "Al principio costó mucho, pero cada vez hay más conciencia, especialmente entre la gente joven. Se está entendiendo que no se puede despilfarrar tanto y que lo que para una persona ya no tiene utilidad puede ser valioso para otra", valora Rivas.

Productos con los que también se rompen algunos prejuicios todavía asociados a la ropa de segunda mano. "Son prendas que están bien, muchas de ellas son donadas por comercios, con lo cual vienen con su etiqueta, pero además siempre se hace una selección muy exhaustiva para que lo que llegue a la tienda esté en perfectas condiciones", matiza la técnico de Cáritas.

Escaparate que ha captado la atención y cuya respuesta por el público está siendo muy positivas. Según los organizadores, muchos visitantes se sorprenden por la variedad y calidad de las prendas expuestas. "Nos están diciendo que hay cosas muy bonitas", comentan satisfechos.

Para captar la atención de los zamoranos, la cita incluye además una amplia programación para todos los públicos. Durante la mañana, los más pequeños han disfrutado de hinchables y talleres infantiles organizados por monitores del Centro de Apoyo al Menor. A mediodía, el Grupo de Coros y Danzas Doña Urraca llenará de tradición la Plaza Mayor de Zamora con sus actuaciones.

La jornada continúa con las hamburguesas solidarias elaboradas con productos donados por Moralejo Selección. Por cinco euros, los asistentes pueden disfrutar de una hamburguesa de cordero y un botellín de agua, cuya recaudación se destinará a la compra de productos de alimentación y primera necesidad para personas que reciben ayuda a través de las parroquias de Zamora.

Tras la pausa para recargar fuerzas, la fiesta continúa con Rumba Ibérica y Xfitos Rock Band. Agrupaciones zamoranas que pondrán el broche final a la cita que servirá de importante espacio de encuentro para dinamizar el tejido social y empresarial de la ciudad, crear comunidad y sensibilizar a la ciudadanía sobre modelos de consumo más sostenibles y solidarios.

Intenso programa en el que participan alrededor de sesenta personas entre voluntarios, trabajadores, colaboradores, familiares y amigos de la entidad. "Todos están echando una mano para hacer visible el proyecto, identificados con las camisetas de Cáritas, en una jornada de fiesta, centrada en la Moda Re", expone Enríquez.

Proyecto que combina el cuidado del medio ambiente con la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social y que hoy sale a la calle para demostrar que la solidaridad, cuando se pone de moda, puede transformar vidas.