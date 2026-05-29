Zamora suma ocho detenidos e investigados este mes de mayo por delitos varios

En el mes de mayo, se han detenido o investigado a ocho personas en la provincia por delitos varios, entre los que podrían destacar la falsificación de recetas médicas o la entrada a propiedad privada.

Agresiones y órdenes interregionales

Los agentes del Puesto de Guardia Civil de Puebla de Sanabria recibieron una denuncia por parte de una gasolinera de la comarca de que un cliente estaría causando molestias. Al acudir, el ciudadano, de nacionalidad extranjera, agredería a uno de los agentes, siendo detenido y puesto a disposición judicial. Un par de días después, el 27 de mayo, agentes de la misma unidad encontrarían en la estación de Otero de Sanabria a un individuo sobre el que había una orden de búsqueda y captura por parte del Tribunal de Zaragoza. El usuario, varón de 59 años, también fue detenido y puesto a disposición del juez.

También ha sido detenida una mujer de 50 años con antecedentes por robo y estafa en Montamarta, por ordenes del Tribunal de León, y un varón de 47 como supuesto autor de un delito de amenazas leves. Durante la identificación, los agentes del Puesto de Zamora habrían descubierto que había una orden de búsqueda y detención contra el ciudadano por un supuesto delito de estafa.

Se ha investigado y puesto a disposición judicial a un varón de 56 años en la Bóveda de Toro por un supuesto delito de daños al entrar en una propiedad privada sin autorización.

Falsificación de documentos y hurto en el lugar de trabajo

En Benavente, se ha investigado por hurto en el lugar de trabajo a un varón de 57 años y en Zamora a una mujer de 45 años, residente en Salamanca, por falsificación de recetas sanitarias, que habría intentado introducir en una localidad colindante.

También se ha investigado en Toro a dos personas que se habrían denunciado mutuamente por agresión tras una discusión de tráfico.