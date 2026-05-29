Zamora registró el pasado año 126 ingresos por cáncer de pulmón

En España se producen cada año más de 50.000 fallecimientos atribuibles al consumo de tabaco. En el Complejo Asistencial de Zamora, durante el año 2025 se registraron 126 ingresos hospitalarios con cáncer de pulmón como diagnóstico principal y otros 233 como diagnóstico secundario, cifras similares a las del año anterior.

La implantación de las Guías de Buenas Prácticas Clínicas BPSO ha permitido consolidar consultas específicas del tabaquismo en distintos centros de Atención Primaria de la provincia y reforzar la consulta hospitalaria de Neumología ubicada en el Hospital Virgen de la Concha.

A lo largo de 2025, estas consultas realizaron más de 2.960 atenciones a pacientes fumadores, lo que supone un incremento de más de 600 consultas respecto a 2024 y más del doble de las registradas en 2023.

La iniciativa cuenta con la colaboración de los integrantes del grupo SinTabaco, el Servicio de Neumología, la Escuela de Enfermería de Zamora y la Sociedad Castellano-Leonesa y Cántabra de Patología Respiratoria (Socalpar), reforzando el compromiso de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades relacionadas con el tabaquismo.

Celebración del Día Mundial Sin Tabaco

La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, se suma un año más a la celebración del Día Mundial Sin Tabaco que se conmemora el 31 de mayo. Una iniciativa que tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco, así como fomentar medidas de prevención para abandonar este hábito.

Celebración del Día Mundial sin Tabaco / Cedida

Por ello, el grupo de implantación de Buenas Prácticas en Cuidados a través de los Centros Comprometidos con la Excelencia ha organizado durante este viernes una jornada especial con actividades que se celebrará en distintos centros sanitarios de la provincia como aplicación de la guía “Integrar las intervenciones relacionadas con el consumo de tabaco en la práctica diaria”.

Siete stands informativos

La programación incluye la instalación de siete stands informativos ubicados en el Hospital Virgen de la Concha y en los centros de salud de Sayago, Toro, Camarzana de Tera, Benavente Sur, Santa Elena y Zamora Norte, estos últimos en la capital. Cada uno de estos puntos cuenta con la participación de dos profesionales integrantes del grupo SinTabaco y con la colaboración de alumnado de la Escuela de Enfermería de Zamora.

Bajo el lema "Desenmascaremos su atractivo: contrarrestar la adicción a la nicotina y al tabaco", los profesionales sanitarios ofrecen información sobre los efectos nocivos del tabaco especialmente entre la población joven, además de difundir los recursos asistenciales disponibles para apoyar a las personas fumadoras que desean abandonar este hábito.

Cribado sobre hábito tabáquico

Durante la jornada, las personas que acuden a los centros sanitarios han podido participar voluntariamente en un cribado sobre hábito tabáquico mediante un formulario digital accesible a través de un código QR.

Asimismo, se entregarán dípticos informativos de ayuda para la deshabituación tabáquica y se ofrecerá orientación específica para quienes deseen iniciar un proceso de abandono del consumo de tabaco.