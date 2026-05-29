Zamora pulveriza su récord de calor en el mes de mayo: registros históricos

Zamora ha vuelto a batir su propio récord por altas temperaturas. Registro histórico que vuelve a pulverizar tan solo un año después y en el mes de mayo, es decir, cuando ni siquiera ha finalizado la primavera. El 29 de mayo de 2025, el termómetro en Zamora llegó a marcar 35 grados. Y, tan solo un año después, la ciudad ya ha batido el mismo récord durante dos días seguidos. El miércoles 27 se llegó a los 36 grados y el jueves 28 el mercurio subió hasta los 36,1 grados.

Riesgo de incendios

El intenso calor también ha provocado que la Junta de Castilla y León declarara el pasado miércoles el peligro medio de incendios forestales en Zamora. Una resolución que implicaba la suspensión de las quemas y la puesta en marcha del operativo en "alerta máxima".

Altos niveles de ozono

Al calor generalizado en Castilla y León se le suman los avisos por altas concentraciones de ozono como ocurre en provincias vecinas como Valladolid. El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid ha detectado valores superiores a 100 microgramos (µg)/m3 de ozono en las estaciones de la Red de Control de Contaminación Atmosférica de la ciudad (RCCAVA), y en seis días consecutivos, en concreto las jornadas del 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de mayo, por lo que se mantiene activa la ‘Situación 1, Preventiva’ por este episodio de contaminación por ozono, que se declaró el pasado domingo, con las consiguientes medidas informativas, según recogió Ical.

El Ayuntamiento recordó que el ozono que se encuentra en la capa baja de la atmósfera es un contaminante de carácter secundario y los vehículos de combustión emiten contaminantes que pueden contribuir en determinadas ocasiones a esa formación del ozono en la atmósfera. En este sentido, el Ayuntamiento aconsejó la utilización en los desplazamientos del transporte público, en lugar del privado, sobre todo en las horas centrales del día, para no tener que activar medidas más restrictivas.