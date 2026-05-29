Tres Cruces reivindica el pequeño comercio frente a las compras online

"Pido a la gente que se olvide un poquito de las compras online y que se acuerde del comercio local, online todo parece muy bonito pero cuando necesitas algo, quien te dice, mira, esto no te va a ir bien, mejor llévate esta otra cosa, es el comercio local y está aquí siempre para nosotros". Este es el llamamiento que realiza la presidenta de la Asociación de Vecinos, Nieves Turiel. Deseo que expreso ante la celebración de la segunda edición de la Fiesta del Comercio en Tres Cruces que tendrá lugar el sábado 30 de mayo. Jornada que busca "dinamizar la zona y poner en valor el comercio de proximidad", destaca el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago. "Son actividades que sacan a los comerciantes y a la gente a la calle y que hacen que muchos comerciantes se acerquen a nuevos y potenciales clientes", añade el edil.

Iniciativa que busca repetir el éxito del pasado año con una programación dirigida a todos los públicos con hinchables, globoflexia, futbolines, juegos gigantes de madera, partidas simultáneas de ajedrez y demostraciones de pickleball, un deporte de palas que combina elementos del tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa. Fiesta que amenizará la actuación del grupo musical Déjà Vu y en la que habrá algún "sorteo sorpresa" promovido por algunos de los establecimientos participantes y múltiples promociones especiales para incentivar las compras.

La avenida de las Tres Cruces decorada para la asocación por la asociación d vecinos. / José Luis Fernández / LZA

En total serán alrededor de doce comercios los que instalarán carpas directamente en la calle para mostrar sus productos y acercarse al público. A ellos se sumarán muchos otros negocios que, aunque no saldrán físicamente al exterior, sí participarán desde sus propios establecimientos con descuentos y ofertas especiales.

La jornada tendrá además un componente solidario a favor de la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (Azayca) con una sesión de bachata dirigida por David Gallego.

Situación de la zona comercial

Más allá del ambiente festivo, la jornada servirá también para visibilizar la situación actual del comercio en una de las zonas que históricamente ha concentrado buena parte de la actividad económica de Zamora. La presidenta de la asociación de vecinos reconoce que todavía existen locales vacíos y cierta inestabilidad empresarial, con negocios que abren pero no logran consolidarse.

La presidenta vecinal recordó cómo décadas atrás algunas calles de la zona vivieron uno de sus momentos de mayor auge comercial, hasta el punto de que abrir un local en determinadas vías era prácticamente inaccesible por el elevado precio. "Luego cayó, y ahora parece que empieza a levantar un poco, pero muy lentamente", valora Turiel.

Desde el Ayuntamiento de Zamora comparten esa percepción de recuperación moderada. Tras las últimas reuniones con representantes del comercio local y organizaciones empresariales como Azeco, algunos sectores como el textil o la hostelería comienzan a mostrar una evolución más positiva. "No se puede lanzar las campanas al vuelo porque no sería real, pero ellos sí notan que se están mejorando las ventas de alguna manera en algunos sectores que estaban más complicados, como por ejemplo el textil Y evidentemente en hostelería, prueba de ello es que se han ido abriendo más bares", apunta Gago.

Decoración por el Día del Comercio de Tres Cruces. / José Luis Fernández / LZA

En este sentido, el edil detalla que en los últimos tres años se han concedido ayudas al emprendimiento a 80 empresas y que el último mes de abril cerró con 25 autónomos más. A ello se suma también el incremento de población registrado recientemente en Zamora, un factor que desde el Ayuntamiento consideran que puede contribuir a generar más consumo y actividad económica.

"A priori los datos que vamos teniendo encima de la mesa nos hablan de una tendencia a la estabilidad y un pelín al alza. Somos más vecinos, hay más gasto y más compras y creemos que la suma de todo junto a las campañas que hay de puesta en valor del comercio de proximidad y de cercanía, también está influyendo para que cambiemos algún hábito de compra", expuso el concejal de Promoción Económica.

Corte de la calle

La fiesta del comercio de Tres Cruces se desarrollará durante toda la jornada por lo que la avenida se cortará al tráfico y no se permitirá el estacionamiento de vehículos en las aceras con el fin de convertir la avenida en un gran espacio peatonal dedicado al ocio, las compras y la convivencia vecinal. No obstante, Gago avanza que se habilitarán pasos transversales para garantizar la movilidad básica y evitar el aislamiento total de los barrios afectados.

Por todo ello, desde el consistorio piden comprensión y la máxima colaboración a los vecinos y conductores habituales de la zona, animando a todos los ciudadanos a participar en esta fiesta de apoyo al tejido comercial de la ciudad.