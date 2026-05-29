Profesores de Castilla y León abordan la importancia de la educación corporal

“La educación corporal en un mundo digital. Cuerpo y mente de la mano” es el lema del congreso que acoge este fin de semana el Campus Viriato, organizado por el Fórum Europeo de Administradores de la Educación en Castilla y León, donde se profundizará en el ámbito educativo de especial relevancia como es la educación corporal en el sentido más amplio.

“Proponemos una mirada a la educación corporal desde una perspectiva integradora, que abarca la Educación Física escolar, la motricidad creativa, la expresión corporal y la danza educativa, en conexión con la experiencia de la formación inicial de maestros y maestras. Todo ello, además, situado en el contexto del actual universo digital”, explican desde la organización.

Las ponencias de la jornada

La ponencia “Expresividad y creatividad en la Educación Primaria” será la conferencia de inauguración este sábado, a cargo de Antonio Sánchez Martín, maestro del CEIP Sancho II de la capital y Raúl Martínez Benito, director del CEIP Virgen de la Cuesta de Miranda del Castañar. Ambos son también profesores asociados de la USAL.

Sus compañeros Galo Sánchez y Daniel Caballero, profesores del área de Didáctica de la Expresión Corporal, hablarán a continuación de “Los proyectos de creación colectiva como motor de la formación inicial de maestros”.

Objetivo de la jornada

El objetivo de este congreso es dar lugar “a la reflexión compartida para situar adecuadamente el lugar del cuerpo y el movimiento en el contexto escolar, así como su potencial en el sistema educativo actual”, resumen los organizadores.

El encuentro también servirá para celebrar la asamblea de socios del Fórum Europeo de Administradores de la Educación en Castilla y León, además de aprovechar el fin de semana para que los participantes conozcan tanto el modernismo de la ciudad como la vecina ciudad de Toro.