Una mujer de 75 años, herida tras salirse con su coche en una rotonda a las afueras de Zamora
El suceso ha ocurrido en la A-11 en dirección Portugal, pasadas las nueve y media de la mañana
A. A.
Una mujer ha resultado herida de carácter leve después de que su vehículo se saliera de la vía a las 09.40 horas de este viernes. La conductora, de unos 75 años de edad, se salió de la carretera mientras circulaba por la rotonda a la salida del kilómetro 466 de la autovía A-1, en sentido Portugal.
El Servicio de Emergencias Sanitarias 1-1-2 de Castilla y León, tras recibir la llamada del accidente de tráfico, movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, que envió una ambulancia hasta el lugar de los hechos. La mujer, que se encontraba consciente en el momento de ser atendida, presentaba un traumatismo en una mano.
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