La manta zamorana y el burro protagonizan el cartel de las fiestas de Zamora

Zamora ya tiene imagen para sus fiestas de San Pedro, y este año no llega disfrazada de artificio, sino con una propuesta aparentemente sencilla, muy reconocible y cargada de guiños locales: la manta zamorana, el burro, la Catedral, Viriato, las Tres Cruces y hasta los viejos rótulos comerciales que todavía resisten en algunas calles de la ciudad.

La manta zamorana y el burro protagonizan el cartel de San Pedro 2026. / José Luis Fernández

La autora del cartel, la artista zamorana Laura Merayo, ha querido construir una imagen festiva a partir de elementos cotidianos y patrimoniales. El resultado es un cartel que convierte al burro en una especie de personaje propio de Zamora, un icono cercano y popular con el que la ciudad pueda identificarse durante sus fiestas patronales.

La creadora reconoció que el encargo le impuso “mucha presión” al principio. Representar San Pedro no era una tarea menor, así que optó por ir a lo esencial: “Zamora, la manta zamorana, los colores los he sacado de ahí”, explicó. A partir de esa base cromática, incorporó el burro como símbolo de identidad y patrimonio, con una lectura visual directa, amable y pensada para todos los públicos.

La manta zamorana y el burro protagonizan el cartel de San Pedro 2026. / José Luis Fernández

El cartel no se queda solo en el personaje. Cada fondo sitúa al espectador en un punto reconocible de la ciudad o de sus fiestas. Las Tres Cruces aparecen vinculadas a la Feria del Ajo; la Catedral, como gran emblema patrimonial; y Viriato, relacionado con la Feria de la Alfarería. Así, la imagen funciona también como un pequeño mapa emocional de San Pedro.

Uno de los detalles más singulares está en la tipografía. Merayo explicó que se inspiró en el patrimonio gráfico de Zamora, ese que sobrevive en los rótulos de comercios antiguos y que muchas veces desaparece cuando bajan la persiana. Entre esas referencias citó la frutería de las Toresanas, en Santo Tomás, como ejemplo de una estética que también forma parte de la memoria urbana y que, a su juicio, conviene conservar.

La presentación sirvió además para abrir el debate sobre el uso de inteligencia artificial en concursos y carteles institucionales. David Gago, concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana, aclaró que, en Zamora, la cartelería de San Pedro se realiza mediante encargos directos, y que a los autores se les traslada expresamente que no pueden utilizar inteligencia artificial.