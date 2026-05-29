Julio Asensio se convierte en el nuevo presidente de Caja Rural de Zamora

Julio Asensio Villar es el nuevo presidente de Caja Rural de Zamora en sustitución de Nicanor Santos Rafael, quien lleva en el cargo 10 años, en concreto desde el 20 de mayo de 2016. Asensio, veterinario de profesión, asume el puesto después de estar como vicepresidente en la entidad financiera 10 años por lo que solo podrá estar dos años como presidente. Los nuevos consejeros son José Manuel Fernández Pasto, Carmen Mayo del Amo y Raúl Zurrón Cifuentes.

Anuncio que realizó oficialmente el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, tras la finalización del Consejo Rector Extraordinario, posterior a la asamblea general de la entidad financiera.

"Asensio lleva con nosotros 10 años ya como consejero, era vicepresidente hasta estos momentos, y entendemos que es un paso para dar una continuidad a este proyecto. No tengo ninguna duda de que la convivencia y la cercanía que hasta ahora hemos tenido continúe", enunció García.

La celebración del máximo órgano de Caja Rural de Zamora llega tras las veinte juntas preparatorias en las que los 65.506 socios de la cooperativa de crédito han podido conocer de primera mano la marcha de la entidad, además de elegir a los 124 compromisarios que han compuesto la asamblea general.

Tras el nombramiento, el nuevo presidente quiso dedicar sus primeras palabras a su antecesor en el cargo. Nicanor Santos. "Muchas gracias por tu sabiduría, tu humildad y generosidad con la que has gobernado y has llevado la nave de esta Caja en estos años. Tu periodo al frente nos ha servido de enseñanza y guía para continuar la senda de una excelente gobernanza de la entidad", pronunció.

Asensio agradeció la confianza depositada en él y se comprometió a perpetuar los valores principales de la entidad: "el esfuerzo, la humildad y la cercanía" para honrar a "los auténticos protagonistas de la Caja, los socios y clientes que son a los que queremos enviar en esta primera comparecencia, la gratitud y su máxima confianza", expresó.

Un balance positivo

En la reunión se han aprobado las cuentas anuales que arrojan un balance positivo del ejercicio 2025, con un incremento especialmente destacado del crédito que Caja Rural de Zamora pone a disposición de sus clientes. La entidad consiguió en el último año inyectar en la economía zamorana un total de 1.316 millones de euros, lo que supone un incremento del 32,6%, un tercio más, que la inversión crediticia del ejercicio anterior.

Dinero destinado a nueva inversión a través de créditos tanto a particulares como a empresas que refleja "nuestro compromiso por el desarrollo de nuestra tierra" y permite fortalecer el modelo de "banca de proximidad" por el que apuesta la entidad, aprecia el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García.

El crecimiento consolida a Caja Rural como la mayor entidad financiera que opera en la provincia, con cuotas de mercado que continúan en ascenso y que suponen que la cooperativa de crédito de la espiga sea la que concede uno de cada dos euros de préstamos concedidos en Zamora, con una cuota de mercado del 49,9% en crédito.

En depósitos, la cuota de mercado engordó en el último año el 2,3% hasta alcanzar el 41,5%, lo que significa que de cada cien euros que los zamoranos tienen en los bancos, 41 euros y medio están depositados en Caja Rural de Zamora.

Por lo que respecta a los créditos hipotecarios, la cuota es aún más significativa, ya que tres de cada cuatro euros para hipotecas que conceden los bancos en Zamora llegan de Caja Rural, con el 76,4% de los saldos totales de 2025.

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