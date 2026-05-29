Los jóvenes de Zamora alzan la voz contra el tabaco en el Día Mundial Sin Tabaco

“No fumes por presión. Piensa en tu decisión” es el lema que ha ganado el concurso escolar organizado por Azayca para celebrar el Día Mundial Sin Tabaco, un trabajo de Iria de la Fuente Salgado, alumna del IES Poeta Claudio Rodríguez, quien, acompañada por otras dos estudiantes y su profesora de Biología, Noelia Martín Alonso, quien trabajó este proyecto en clase, participaron en las actividades programadas por Azayca en este día.

AZAYCA celebra el Día Mundial Sin Tabaco / José Luis Fernández / LZA

“Son 31.000 nuevos diagnósticos de cáncer de pulmón anualmente en España, causa suficiente como para que salgamos a la calle”, indicó la presidenta Pilar de la Higuera, quien advirtió que si el tabaco desapareciera de la sociedad “eliminaríamos el 85% de los cánceres de pulmón, un porcentaje similar al del de vejiga”, detalló.

Esfuerzo en prevención

“Se ha avanzado mucho en tratamientos y en investigación, pero tenemos que seguir haciendo un esfuerzo importante en el ámbito de la prevención”, consideró. De ahí estas campañas como los concursos escolares. Desde el Ayuntamiento, la concejala de Juventud, Sara de la Higuera, reiteró que estas iniciativas son muy necesarias “para concienciar a los más jóvenes de los problemas que tenemos con el tabaco”.

AZAYCA celebra el Día Mundial Sin Tabaco / José Luis Fernández / LZA

Por su parte, María Teresa Pérez, directora provincial de Educación, se mostró satisfecha de poder colaborar en este tipo de campañas “que fomentan hábitos de salud adecuados”, agradeciendo la gran participación de los centros escolares de Zamora en esta campaña y valorando “que el mensaje que se lanza venga directamente de los jóvenes, porque así lo interiorizan de una forma más directa y clara”, consideró.

Acostumbrado también a hablar con los jóvenes de estos temas de salud en sus charlas en centros escolares, el doctor Julio Mata habló del “asesino silencioso” que es el tabaco, “en sus distintas formas de consumo: quemado, calentado o vapeado, siempre en íntima relación con las enfermedades cardiovasculares, pulmonares y tumorales”, enumeró. “En contra de lo que siempre se ha pensado, el tabaco no es un hábito, es una adicción y la droga responsable es la nicotina”, sentenció, añadiendo que el tabaco “es la primera causa de muerte evitable en el mundo desarrollado”.

La acción de la AECC de Zamora

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Zamora también celebró este día mundial dando a conocer una iniciativa por la que, en colaboración con el Ayuntamiento, ha puesto en marcha varios espacios sin humo “para reforzar el compromiso con la protección de la salud y la prevención del consumo de tabaco y de nuevos dispositivos entre la población joven”.

Presentación Espacios sin Humo / Cedida

Estos espacios están ubicados en la plaza del Cuartel Viejo, el parque del Maestro Haedo, el parque de Valorio, la plaza de Castilla y León y el parque de La Marina.

Espacio sin humo / Cedida

El abordaje del tabaquismo en población joven es una de las prioridades estratégicas de la Asociación Española contra el Cáncer. Uno de los objetivos prioritarios es alcanzar la Primera Generación de Jóvenes sin Tabaco para el año 2030.