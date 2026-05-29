Guarido asegura que hay voluntad política para pagar las horas a los trabajadores municipales

Francisco Guarido, alcalde del Ayuntamiento de Zamora, asegura que mantiene abierta la negociación con los trabajadores municipales y que existe voluntad política para atender algunas de sus principales reivindicaciones, entre ellas el pago de las horas pendientes y el desarrollo de la carrera profesional.

El alcalde respondió a esta cuestión después de que el descontento de los funcionarios volviera a hacerse visible en el pleno municipal. Preguntado por el estado de un acuerdo laboral que, según se le trasladó, parece todavía paralizado, el regidor defendió que el Ayuntamiento está “trabajando intensamente” en las demandas planteadas por los empleados públicos.

La principal reclamación pasa por el abono de las horas adeudadas. En este punto, el alcalde fue tajante: el equipo de gobierno quiere pagarlas “cuanto antes” y, según subrayó, el problema no es económico: “Hay dinero, hay presupuesto”, antes de apuntar que, si existe algún atasco en la tramitación, “las miradas” deben dirigirse al servicio correspondiente.

Guarido insistió en que tanto él como la Concejalía de Personal comparten el objetivo de saldar esas cantidades pendientes: “Es evidente que el alcalde quiere pagar las horas y la Concejalía también”, remarcó. También precisó, no obstante, que no es él quien firma las horas adeudadas, en referencia a servicios concretos como las noches de la Policía Local.

Junto al pago de horas, el Ayuntamiento afirma que continúa trabajando en la carrera profesional, otra de las reivindicaciones planteadas por la plantilla municipal. El alcalde vinculó este proceso a una labor más amplia de la Concejalía de Personal para dar respuesta a las demandas de los trabajadores.

En su intervención, también puso como ejemplo la aprobación de unas ayudas por situaciones personales destinadas al personal laboral, que, según explicó, acumulaban retraso desde el año anterior. Estas ayudas contaban con un reparo del interventor por el posible riesgo de prescripción, aunque finalmente fueron desbloqueadas desde el ámbito político.

El alcalde aprovechó este punto para hacer un guiño a la oposición haciendo referencia a uno de los momentos que se vivieron en el pleno del jueves 28 de mayo: "Lo que nos extraña es que hay grupos de la oposición que son aplaudidos permanentemente por lo que dicen en el pleno, pero luego a la hora de la verdad estas ayudas no las han votado y se han abstenido. Es decir, esas ayudas las ha sacado el equipo de gobierno. No las ha sacado ningún grupo de la oposición que ayer recibió los aplausos. Lo digo simplemente como un síntoma de lo que está pasando", aclara.

“Nosotros queremos pagar, es evidente”, concluyó el regidor, que resumió su posición con una orden clara: “Páguese”. Una frase con la que quiso trasladar que la voluntad política existe, aunque la resolución administrativa de las cantidades pendientes siga todavía abierta.