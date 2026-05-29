¿Qué comprar en la Feria del Libro? Los títulos que están triunfando esta temporada
A pesar del calor, la Plaza de la Constitución de Zamora acoge la Feria del Libro con diversas actividades y títulos superventas
Este fin de semana se celebra la Feria del Libro en Zamora, y aunque el calor no dé tregua, uno de los planes más interesantes de este fin de semana puede ser un paseo por los puestos de la Plaza de la Constitución, quizás aprovechando alguna de las actividades programadas en la misma plaza.
Se espera que la tendencia de compras de los zamoranos sea la misma que en el resto de España, donde en los últimos meses han triunfado una serie de títulos que van desde la literatura de misterio hasta el realismo mágico, con opciones para todos los públicos.
El realismo mágico de David Uclés
Tras la publicación de "La ciudad de las luces muertas", el manchego ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada, pero esta no es su primera obra ni la única que está arrasando las librerías. "La península de las casas vacías" o "Emilio y Octubre" están siendo la compra de muchos lectores a nivel nacional e internacional.
El duelo de Lucía Solla Sobral
"Comerás flores" está siendo el libro más vendido en librerías y ferias de todo el país. La novela trata el duelo, la madurez y la etapa en la que se construye la identidad de una persona. En su novela debut, Solla habla sobre las relaciones desiguales y los espejismos que estas provocan, un tema que parece interesar a la gran mayoría, ya que además de estar siendo el más vendido, es uno de los que mejores críticas está recibiendo.
La gratitud interna de Delphine Devigan
"Las gratitudes" es una novela que va, precisamente, de lo que su título indica. Trata la importancia de agradecer en vida a quienes forman parte de nuestra vida desde un punto de vista intimista y sensible que caracteriza la pluma de la escritora.
Los que motivó el cine
Como no podía ser de otra manera, las novelas adaptadas a obras cinematográficas en el último año han recibido un impulso muy especial. Es el caso de Hamnet, de Maggie O'Farrell, que toma como punto de partida la biografía de la familia de William Shakespeare para contar la historia de Agnes Shakespeare ante el duelo de su hijo.
Lo mismo ha sucedido con "La asistenta", de Freida McFadden, un thriller psicológico que cuenta cómo Millie descubre los oscuros secretos de Nina, su jefa, y de toda la familia para la que trabaja.
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