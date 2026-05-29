Cáritas alerta sobre la cronificación de la pobreza debido a los problemas de vivienda

“La vivienda es el epicentro fundamental de la desigualdad”, apuntó Ignacio Enríquez, director de Cáritas Diocesanas de Zamora, en la presentación de la memoria de la entidad durante el pasado año. Un problema que les preocupa especialmente. “El 2025 fue un año complicado para muchas personas, que siguen encadenando una crisis tras otra, familias que abandonan sus países buscando esperanza y una salida a sus vidas, personas que no encuentran un hogar, porque la vivienda se ha convertido en un bien inalcanzable al que solo unos pocos pueden acceder”, apuntó Enríquez.

“Los precios son cada vez más altos y el porcentaje de gasto que es preciso destinar a la vivienda no deja de crecer”, añadió. Con esta perspectiva, “aunque los números en atención pueda que hayan descendido, la pobreza se cronifica y se acentúa”, advirtió.

Más de 8.800 usuarios

Con respecto a las personas atendidas en 2025 por Cáritas Diocesanas de Zamora, la secretaria general, Beatriz Carracedo, apuntó que la cifra se situaba en los 8.874 usuarios.

Con respecto a los datos económicos, se mantiene la línea de años anteriores, con un 70% de financiación privada y un 30% pública. Respecto a la primera, asciende a 8.501.271 euros, “proveniente de entidades privadas, la Conferencia Episcopal, donantes y suscriptores, herencias y aportaciones de Cáritas Diocesanas de Zamora, con fondos propios, que en este año fueron de 439.884 euros”, enumeró.

En este sentido, quiso destacar los ingresos recibidos a través de herencias y legados, que ascendieron a 692.085 euros. “Este dinero ha sido íntegramente destinado a la financiación de proyectos sociales y de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad”, indicó.

En el apartado de financiación pública, es reseñable la aportación de la Junta de Castilla y León, con 3,2 millones de euros, la mayor cuantía en este apartado, al que se adhieren el Estado, el Fondo Social Europeo y entidades locales, para sumar un total de 12.033.584 euros de ingresos en 2025.

30.000 zamoranos por debajo del umbral de la pobreza

“Según los datos arrojados por el último informe Foessa, alrededor de 30.000 zamoranos quedan por debajo del umbral de la pobreza tras afrontar el pago de la hipoteca o el alquiler”, confirmó Carracedo, volviendo así a incidir del problema que se arrastra con el tema de la vivienda.

En este sentido, Cáritas ha destinado en 2025 un total de 135.834 euros para esos gastos de los usuarios. “Desde este programa de animación comunitaria y acogida se atendió a 2.204 personas, con el objetivo de evaluar las necesidades de los más vulnerables y diseñar un itinerario de ayuda personalizado, que cubra desde necesidades básicas hasta apoyo social”, subrayó.

En busca de trabajo

Ayudar en la búsqueda de trabajo es otro de los fines de la entidad. “Cáritas sigue apostando fuertemente por el programa de empleo y cursos formativos que abarquen necesidades reales para el mercado laboral de Zamora”, explicó. Fueron 903 personas las atendidas en este programa el pasado año, quienes asistieron a formación en sectores como atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, operaciones básicas en restaurante y bar, empleo doméstico, montaje y mantenimiento de placas solares o ayudantes de cocina.

Los migrantes también son un colectivo importante para Cáritas y el pasado año atendieron a 307 personas “en procesos de acogida, asesoramiento, acompañamiento en labores administrativas y derivaciones a otros recursos, con el objetivo de favorecer su desarrollo integral para que puedan vivir dignamente y tener un desarrollo normalizado de convivencia dentro de la comunidad”, detalló.

La labor humana

Por último, la secretaria general quiso reconocer la labor diaria de los 225 voluntarios de Cáritas, así como la de sus 326 trabajadores. “Formamos una gran familia de 551 personas y, gracias a su generosidad y compromiso, son un ejemplo de humanidad y esperanza para tantas personas que atraviesan momentos difíciles”, señaló.

“Elige amar. Elige comunidad” es el lema de la campaña de este año, que fue presentado por el obispo de Zamora, Fernando Valera, quien señaló que “no es simplemente un eslogan, es una llamada urgente a un discernimiento profundo al que el Señor nos convoca en este momento de nuestra historia”.

Valera afirmó que esta realidad se sostiene sobre tres pilares: la comunidad sobre el aislamiento; la persona y el pobre como centro del quehacer cotidiano; y un amor comprometido que se traduzca en pequeños gestos del día a día.

Carrera solidaria

Para concluir, se recordó la celebración de la carrera y marcha a pie "Corre x Cáritas”, con motivo de la celebración del Día de la Caridad. Una carrera popular nocturna de 5 kilómetros de distancia que tendrá lugar el 5 de junio a las 22.00 horas.

Las inscripciones podrán hacerse hasta el jueves 4 de junio (o hasta agotar 300 plazas entre corredores y marcha) en el enlace www.orycronsport.com/competiciones/42024.

Los dorsales podrán retirarse el viernes 5 de junio de 10.00 a 14.00 horas en la caseta de Santa Clara, y de 19.00 a 21.00 horas en la sede de Cáritas (Plaza de Viriato 1). La inscripción cuesta 10 euros e incluye una completa bolsa de corredor y el acceso a sorteos.