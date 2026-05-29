El barrio de Pinilla en Zamora tendrá un parque infantil renovado con más seguridad y accesibilidad.

Pablo Novo, concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, continúa moviendo ficha en su plan de modernización de parques infantiles. El siguiente turno será para el barrio de Pinilla, donde acometerá la renovación integral del parque situado en la calle Cantón, junto a la zona de la piscina, con un presupuesto base de licitación de 43.980 euros.

La actuación forma parte de la línea de reformas que el equipo de gobierno está desarrollando durante este mandato para actualizar espacios de juego que, en muchos casos, presentaban elementos deteriorados o habían quedado desfasados. El objetivo, según explicó el concejal, es mejorar la seguridad, la accesibilidad, la funcionalidad y también la imagen del parque.

El proyecto contempla el desmontaje de los juegos actuales, la retirada de los pequeños elementos de madera que delimitan las zonas de juego y la sustitución completa del arenero. En este caso, el Ayuntamiento mantendrá la arena como superficie, por lo que no se instalará pavimento de caucho.

La renovación incluirá también nuevo mobiliario urbano. Se colocarán bancos de polietileno de colores tanto en la zona infantil como en el vial que conduce hacia la pista deportiva, con la intención de dar continuidad estética a todo el entorno. El concejal defendió este material por su mayor durabilidad y por su mejor respuesta ante posibles actos vandálicos, frente a otros elementos tradicionales como la madera.

En cuanto a los juegos, el nuevo parque contará con dos muelles, un columpio cesta y un gran elemento multijuego con varias resbaladeras. La distribución deberá respetar las correspondientes zonas de seguridad, lo que condiciona el número de piezas que pueden instalarse en el recinto.

El espacio incorporará además un cartel fotográfico, similar a los que el Ayuntamiento está colocando en otros parques renovados, pensado para que los niños puedan hacerse fotografías.

La intervención de la calle Cantón se suma a otras actuaciones ya ejecutadas o en marcha en el barrio de Pinilla. Durante este mandato también se ha renovado el parque de la calle Amor de Dios, en un proyecto que contó con la participación de escolares del colegio Santísima Trinidad dentro de los talleres “Soñando parques”, una iniciativa con la que el Ayuntamiento busca unir participación ciudadana y diseño de espacios públicos.

Otros proyectos

El concejal prevé presentar próximamente, ya sobre el terreno, la finalización de las obras del parque de la calle José Regojo, una actuación situada en el entorno de San Frontis. Además, los próximos proyectos que se darán a conocer serán los parques de La Marina y Valorio, para los que ya existe partida presupuestaria y cuyos diseños están prácticamente redactados.

En estos dos casos, el Ayuntamiento avanza una intervención de mayor escala, con juegos de grandes dimensiones que, según el concejal, no tienen equivalente actualmente en Zamora. La intención es reforzar dos de las principales zonas de juego de la ciudad con instalaciones más ambiciosas y atractivas para las familias.

El edil enmarcó todas estas actuaciones en una estrategia más amplia para renovar más de una decena de parques infantiles en lo que resta de mandato. A ello se sumarán también nuevos proyectos de recuperación de fuentes ornamentales, como la de San Martín, dentro de una política de inversiones que el equipo de gobierno considera “útiles, necesarias y muy visibles” para las familias.