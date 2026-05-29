Primero fue un muro caído. Después, una obra de urgencia. Más tarde, un acopio provisional de tierra y escombros. Y, un año después, según denuncia Ahora Decide, el solar se ha convertido en un vertedero improvisado a la entrada de Rabiche, en el barrio de San Frontis.

La formación ha pedido al Ayuntamiento de Zamora que actúe en esta parcela privada situada junto a la carretera de Carrascal, muy cerca del nuevo aparcamiento para caravanas inaugurado hace apenas unas semanas. Allí, aseguran, permanecen todavía los restos de la obra ejecutada tras el derrumbe del muro de contención de la calle Rabiche, a los que en los últimos meses se han sumado enseres domésticos, basura y vegetación sin controlar.

El episodio que dio origen a esta situación se produjo a finales de marzo del año pasado, cuando diez viviendas municipales de la calle Rabiche tuvieron que ser desalojadas tras la caída de un muro que comprometía la seguridad de los inmuebles. El Ayuntamiento asumió entonces tanto la reparación como el realojo temporal de las familias afectadas, que pudieron regresar a sus casas unas semanas después, una vez reconstruida la estructura.

Durante los trabajos, la tierra y los escombros retirados fueron depositados en una parcela cercana. Ahora Decide sostiene que lo que pudo nacer como una solución temporal se ha cronificado hasta convertirse en un problema añadido para una zona que, según los vecinos, arrastra desde hace tiempo una sensación de abandono.

El Ayuntamiento de Zamora revisará la denuncia sobre el vertedero en la entrada de Rabiche. / Cedida

La formación recuerda que durante los meses de lluvia ya se produjeron quejas porque el entorno se transformaba en un barrizal que complicaba el día a día de los residentes. Sin embargo, advierte de que el problema ha ido a más en los últimos tres meses, con la aparición de residuos de todo tipo hasta configurar, según sus palabras, un “nuevo vertedero” en San Frontis.

Ahora Decide reclama que el Ayuntamiento retire los escombros y los traslade a un gestor autorizado, “como tienen que hacer todos los ciudadanos que realizan una obra”, además de limpiar la basura acumulada y adecentar el espacio. La formación considera especialmente llamativo que esta imagen se produzca junto al nuevo aparcamiento de caravanas, un equipamiento que ya recibe usuarios de forma permanente.

La denuncia se enmarca, además, en las demandas históricas de los vecinos de San Frontis y de su asociación vecinal, que llevan tiempo reclamando una intervención integral en esta parte del barrio. Para Ahora Decide, el solar de Rabiche es la fotografía de un abandono más amplio.

El Ayuntamiento revisará el caso

Preguntado por esta denuncia, Pablo Novo, concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, aseguró que no tenían constancia directa de la situación concreta denunciada y señaló que el Ayuntamiento tendrá que revisarla. El edil explicó que, en el contexto de las obras, “muchas veces las empresas hacen acopios en los puntos más cercanos”, aunque evitó pronunciarse de forma definitiva sobre este caso hasta disponer de más información.

No obstante, el responsable municipal aprovechó la pregunta para poner el foco en otro problema: la proliferación de vertidos ilegales en distintos puntos de Zamora. Según indicó, el servicio de limpieza soporta una carga de trabajo “ingente” por la acumulación de residuos abandonados de forma incívica en la ciudad.

El concejal lamentó que haya personas que “aprovechan cualquier rincón” para tirar enseres y basura, y subrayó que cada año se retiran “toneladas y toneladas” de residuos de este tipo. Como ejemplo, recordó la reciente limpieza del entorno del CTR, donde llegaron a aparecer vertidos de gran volumen e incluso un burro, un episodio que ya trascendió públicamente.

También apuntó que el Ayuntamiento ha realizado recientemente actuaciones en el entorno de Rabiche y avanzó nuevas intervenciones para los próximos meses, entre ellas hormigonados de calles y la ejecución de un parque infantil en la zona, actuaciones que, según señaló, se darán a conocer durante el verano.

El edil defendió que es legítimo denunciar estas situaciones, pero pidió también que se tenga en cuenta el esfuerzo que requieren para el servicio municipal de limpieza, que actúa, aseguró, “lo más ágilmente posible”.