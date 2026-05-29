El ático espacioso, luminoso y con garaje listo para entrar a vivir en Zamora capital

Si buscas un ático amplio pero acogedor, luminoso, asequible y con garaje en la misma Zamora capital, puede que esta oportunidad inmobiliaria de Tucasa.com te pueda interesar. Se pone a la venta en Zamora capital este dúplex de 97 metros cuadrados, ubicado en una tercera planta con ascensor, en la zona de la Carretera de la Hiniesta en el marco de un entorno cercano y con todos los servicios a mano.

La vivienda, completamente exterior, destaca por su buena distribución y su estado de conservación. Cuenta con un amplio salón, una cocina amueblada muy luminosa, tres habitaciones, dos baños completos y un aseo, lo que la convierte en una opción ideal tanto para familias como para quienes buscan espacio y comodidad.

Baño de la vivienda. / Tucasa.com

Al tratarse de un ático, ofrece una mayor entrada de luz natural, generando un ambiente agradable en todas las estancias. Además, incluye plaza de garaje y trastero, un valor añadido cada vez más demandado.

LOS DATOS [object Object]

Más de 30 años de antigüedad

El edificio tiene una antigüedad superior a 30 años y dispone de agua caliente individual, lo que permite un mayor control del consumo.

Ubicado en una zona bien comunicada y con acceso a servicios como supermercados, colegios o transporte, este dúplex representa una oportunidad interesante para vivir en Zamora con amplitud y funcionalidad.

¿Cuánto cuesta?

Ahora viene la parte que quizá te guste menos. El dúplex puede ser tuyo por 190.000 euros. Si te interesa, puedes ponerte en contacto con la inmobiliara para concertar una cita en este enlace.