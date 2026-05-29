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Cultura

Actividades de animación a la lectura para cerrar el curso en las bibliotecas municipales

La programación incluye talleres y cuentacuentos para público infantil

Bibliteca del Matadero en San José Obrero

Bibliteca del Matadero en San José Obrero / EMILIO FRAILE / LZA

B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

Las bibliotecas municipales de Zamora despiden el curso con cuatro actividades de animación para fomentar el hábito lector entre el público infantil, que incluyen talleres y cuentacuentos y que se desarrollarán durante las dos primeras semanas de junio en la biblioteca del Matadero.

Esta propuesta de clausura busca ofrecer alternativas de ocio cultural de calidad para los usuarios y a través de ella, la biblioteca quiere recordar que los libros son los mejores compañeros de viaje y desconexión para los meses de calor.

1 DE JUNIO: (Biblioteca Matadero 17:00 h.). Dentro de mi casa 1ª sesión. Con Lara Calleja y María Arribas. Para niños y niñas de 8 meses a 4 años acompañados de un adulto.

3 DE JUNIO: (Biblioteca Matadero 17:00 h.). Dentro de mi casa 2ª sesión. Con Lara Calleja y María Arribas. Para niños y niñas de 8 meses a 4 años acompañados de un adulto.

4 DE JUNIO: (Biblioteca Matadero 17:00 h.). Tarde de cuento. Con Vanesa Moralejo. Para niños y niñas mayores de 4 años.

11 DE JUNIO: (Biblioteca Matadero 16:30 h.). Otro bosque. Con Juanvi Sánchez. Para niños y niñas de 5 a 12 años. Con esta actividad, disfrutaremos del premio obtenido por la biblioteca como una de las seleccionadas "Mejor decoración LINA 2026", una iniciativa del festival LINA para las bibliotecas de Castilla y León.

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Todas las actividades son gratuitas, pero tienen plazas limitadas, por lo que es necesario inscribirse previamente a través de la plataforma del Ayuntamiento de Zamora Apúntame Línea Zamora donde además se podrá consultar más información de cada una de ellas.

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