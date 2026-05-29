Los abogados piden “responsabilidad” en el uso de la IA para su profesión: "Chat GPT puede llegar a inventarse jurisprudencia y legislación"

Los riesgos, las precauciones y las posibilidades de la utilización de la IA en los despachos de abogados marcaron la segunda sesión del Congreso de la Abogacía de Castilla y León, que se celebra en el Teatro Ramos Carrión.

Como en el resto de las profesiones, la de los letrados no queda fuera del influjo de la inteligencia artificial y así lo corrobora el abogado especialista en Derecho Tecnológico, Alfredo Sánchez-Rubio, ponente de estas jornadas. “En el sector legal afecta, como en muchísimos otros ámbitos de la vida, y también tenemos los típicos riesgos y oportunidades que están dando a todo el mundo”, apunta, y pone como ejemplo que cada vez es más habitual que los clientes lleguen a los despachos de abogados “con la consulta ya hecha en la plataforma correspondiente, con lo cual, nos encontramos con un cliente muchísimo más informado”, reconoce.

Formación para los letrados

Se trata de una herramienta a la que no se debe evitar. “Tenemos muchos despachos que se están subiendo a esa tecnología, son competidores, así que es casi de obligación utilizarla”, justifica. En este sentido, desde el Consejo General de la Abogacía se multiplican los cursos sobre competencias digitales. “Estamos formando a nuestros compañeros y compañeras en el uso responsable, crítico y con criterio de la inteligencia artificial”, explica Sánchez-Rubio, responsable del programa UPRO, un programa formativo de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales. “Defendemos que, si uno tiene una responsabilidad, lo que debe hacer es saber utilizar esa herramienta y hacerlo con criterio”, subraya.

Automatización de procesos

Como una “oportunidad” se debe ver la IA en el mundo legal, según considera el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza. “Se puede ver en la automatización de procesos, como las transcripciones de juicios, que era algo que nos llevaba mucho tiempo con los interrogatorios, las declaraciones testificales o los informes de los abogados”, pone como ejemplo. Una tarea que se agiliza con la IA “y que no aporta valor añadido”, destaca.

Congreso de Abogacía de Castilla y León. / José Luis Fernández

En la otra cara están los riesgos, como un uso temerario “que ha llevado a sancionar a letrados que han presentado sentencias o las citaban siendo totalmente inventadas”, asegura. “La IA puede llegar a inventarse jurisprudencia y legislación, por lo que hay que tener mucho cuidado y hacer un uso responsable”, aconseja, puesto que “hay una parte de la profesión que no tiene solo que ver con la realización de escritos procesales, sino también con la toma de decisiones estratégicas. No te puedes fiar de una máquina. O no deberías”, aconseja.

Estrategia y empatía

Y es que la IA lo que no podrá sustituir nunca es todo lo concerniente a esta profesión “que tiene que ver con la estrategia, la empatía personal, con las relaciones interpersonales e, incluso, con la defensa del asunto en sala delante de los jueces. Eso no se lo podemos encomendar a las máquinas, tenemos que hacerlo nosotros”, considera.

Congreso de Abogacía de Castilla y León. / José Luis Fernández

Puesto que la IA será cada vez una herramienta más habitual, Sánchez-Rubio considera que sería bueno que su conocimiento se impartiera en las facultades para los futuros abogados. “En los grados y los másteres ya van entrando disciplinas que tienen que ver con la gestión de despacho y con aspectos que no se trataban antes y que ahora son sumamente importantes. Y el uso responsable de la IA, desde luego, tiene que incorporarse también a los planes”, añade.

También la legislación se tendría que poner al día con estas nuevas tecnologías, aunque el decano reconoce que “la ley siempre es reactiva, es decir, primero va la sociedad, ocurren las coas y después se acaban regulando, porque sería complicado que ocurriera al revés. Progresivamente, se van introduciendo normativas que regulan aspectos como la ciberseguridad o la protección de datos, pero, sin duda, tendrá que pasar tiempo y seguirá evolucionando, porque todas estas cosas avanzan muy rápido”, vaticina.