ZamorArte invierte más de 360.000 euros en conservación del patrimonio de Zamora

ZamorArte, la fundación dedicada a salvaguardar el patrimonio de la Diócesis de Zamora, cerró 2025 con un balance marcado por la restauración de distintas iglesias y bienes, la digitalización de fondos históricos, la organización de actividades culturales y el fortalecimiento de su presencia pública. La entidad, presidida por el obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez, recoge en su memoria anual el trabajo desarrollado durante un ejercicio en el que consolidó su papel como herramienta de conservación, difusión y activación social del patrimonio diocesano.

Uno de los proyectos más destacados del pasado año fue la primera fase de intervención en la iglesia de Santa María Magdalena, centrada en la mejora y consolidación de las cubiertas para resolver graves deficiencias estructurales y garantizar la estabilidad, estanqueidad y durabilidad del edificio. La actuación contó con un presupuesto de 267.554,07 euros. A ella se sumaron otras restauraciones, como la puerta de San Andrés, los lienzos de San Vicente, los hacheros de San Juan o el frontal pétreo de San Ildefonso.

La fundación también reforzó su labor divulgativa con la participación en congresos, jornadas, conferencias, cursos y ferias especializadas. Entre las acciones recogidas figuran el Congreso Nostra et Mundi en Burgos, la Feria ARPA, las Jornadas Arte y Fe, el curso de Románico del CFIE o el curso de genealogía de 2025. La entidad subraya que no basta con conservar el patrimonio, sino que es necesario explicarlo, interpretarlo y acercarlo a la ciudadanía.

En el ámbito documental, ZamorArte recibió 580 consultas durante el año, de las que 336 fueron respondidas con éxito. Estas peticiones estuvieron relacionadas con trámites vinculados a la Ley de Memoria Democrática, investigaciones genealógicas y trabajos académicos. Además, la fundación documentó el proyecto SAYARTE, orientado a la difusión turística en la comarca de Sayago.

Otro de los ejes del ejercicio fue la digitalización del Archivo Diocesano. Según la memoria, en 2025 se digitalizaron 105 documentos históricos, con un resultado de 35.000 fotogramas, una labor destinada tanto a proteger los originales frente al deterioro como a facilitar el acceso de investigadores, administraciones y particulares.

La participación ciudadana también ocupó un lugar relevante mediante campañas de micromecenazgo. ZamorArte recaudó 6.166 euros en donativos canalizados a través de su web para la restauración de La Magdalena, además de cerca de 150.000 euros en iniciativas impulsadas en Villalpando, Vega de Villalobos y Moreruela.

En el apartado cultural, la fundación organizó y colaboró en conciertos, visitas guiadas, exposiciones, cursos y conferencias. También participó activamente en la exposición de Las Edades del Hombre, “EsperanZa”, celebrada en Zamora durante el curso 2025-2026, con la cesión de las iglesias de El Carmen y San Cipriano y el desarrollo del proyecto didáctico “Laboratorio de EsperanZa”, destinado a acercar el patrimonio a los más jóvenes y a las familias.

La memoria refleja además la apuesta de la entidad por reforzar su presencia pública y en redes sociales, así como por consolidar alianzas institucionales mediante convenios de colaboración. La fundación defiende que la conservación del patrimonio no puede sostenerse de forma aislada, sino mediante redes estables que amplíen recursos, capacidades y alcance social.

En términos económicos, ZamorArte cerró el ejercicio con unos ingresos de 541.894 euros y unos gastos de 443.846 euros. La principal fuente de financiación fueron las subvenciones, con 335.749 euros, seguidas de las entradas de La Milla Románica, que aportaron 109.370 euros. En el capítulo de gastos, la partida más elevada correspondió a conservación y suministros, con 363.690 euros.

Con estos datos, la Fundación ZamorArte presenta 2025 como un año de consolidación de su modelo de gestión patrimonial, basado en la conservación, la divulgación, la profesionalización, la colaboración institucional y la implicación social en torno al patrimonio religioso y cultural de Zamora.