Zamora se viste de misterio y magia en una nueva publicación

A los espacios singulares que pueden descubrirse en la provincia de Zamora aproximan Alberto Hernández Valle y Eduardo Cabrero Alonso en una nueva publicación titulada “50 lugares mágicos de Zamora".

Todo surgió tras el podcast “Hombres de Negro” que capitanea Alberto Hernández, quien entrevistó a Carlos Gabriel Fernández, el editor de Cydonia, que le propuso escribir el libro sobre Zamora de la colección 50 lugares mágicos.

La ermita de Fernandiel. / ANA BURRIEZA

Al divulgador toresano le gustó el planteamiento y meses después compartió el proyecto con su amigo Eduardo Cabrero Alonso, graduado en Geografía e Historia por la UNED porque “nos complementamos”, sentencia.

A través de sus 240 páginas, distribuidas temáticamente en dos grandes bloques, los zamoranos trazan un mapa donde efectúan un homenaje a la memoria popular y comparten tesoros ocultos, desde apariciones marianas hasta fenómenos inexplicables que aún laten en los rincones más recónditos de la provincia. Desde la Virgen de la Salud, “la Virgen Milagrera que está entre dos países y es tan conocida en España como en Portugal”, hasta las mascaradas, ejemplificadas en los zangarrones de Sanzoles o de Montamarta, sin olvidar Villafáfila y sus lagunas o pueblos abandonados como Otero de Sariegos o los saltos de Castro y de Villalcampo.

POBLADE DEL SALTO DE VILLALCAMPO. / CHANY SEBASTIAN

En la parte más histórica figuran desde las cascadas de Abelón, Bercianos de Aliste con su Pasión, la vinculación templaria de Castillo de Alba, El Campillo con su templo rescatado de las aguas o los Arribes del Duero ubicándolos en Fariza; o bien la capilla sixtina sayaguesa ubicada en la ermita de Fernandiel, el castillo de Castrotorafe, Tábara con su scriptorum o el milagro equinoccial de Santa Marta de Tera. Además, a Toro dedican varios capítulos al igual que a la capital con el cerco, el motín de la Trucha o los capiteles de Santiago de los Caballeros.

La luz equinoccial en Santa Marta de Tera. / E. P.

Cada uno de los capítulos está ilustrado con fotografías y de cada lugar del que se habla aparecen las coordenadas GPS para llegar. “Cuando hablo en Cazurra del Santo Cristo del Sardonal lo que he puesto son las coordenadas GPS de la parroquia de San Martín de Tours y también las coordenadas GPS de la laguna del Sardonal”, ejemplifica Alberto Hernández.

Selección

Para los autores la labor más complicada ha sido seleccionar los lugares a incluir. “Tenían que ser espacios que, a parte de magia, sean especiales, pero también ha habido que descartar muchos porque tienen que poder ser visitables”, señalan, al tiempo que indican que los lugares relacionados con el misterio y avistamientos ovnis no tiene cabida en el volumen.

Guía de viaje

“50 lugares mágicos de Zamora" puede también emplearse como una guía de viajes que propone rincones atractivos y singulares de la provincia y “no es un libro para arrinconarlo, sino que se puede leer una vez y volver a él y usarlo en las salidas”, comenta Alberto Hernández.

Una publicación que se adentra en la belleza y en los rincones cercanos y singulares, y a veces todavía desconocidos, que enriquecen la geografía zamorana.