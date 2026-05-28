Zamora se instala en el modo verano: varias jornadas seguidas con 35 grados

No es un día de calor... es una racha en toda regla. Zamora entra en modo verano total y encadena varios días consecutivos con temperaturas cercanas o superiores a los 35 grados, algo más propio de pleno verano que de estas fechas todavía primaverales. Un episodio que anticipa un claro adelanto del verano en Zamora, con jornadas de sol pleno, noches templadas y sensación térmica elevada durante varios días seguidos.

Especialmente duros serán este jueves y viernes, con un calor seco desde primera hora del día. Evita salir a la calle hasta que baje un poco el sol, sobre todo, en el caso de las personas mayores. Pero lo más significativo no es solo el pico térmico, sino la continuidad: el calor no da tregua.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

El fin de semana seguirá en esa misma línea, con temperaturas que se mantendrán por encima de los 33-34 grados, sin apenas nubes ni probabilidad de lluvia. Y lejos de refrescar, el calor se prolongará durante el inicio de la semana, con máximas aún altas, aunque ligeramente más suaves.

Consejos para protegerte del calor

Cuando las temperaturas suben, protegerse del calor se vuelve fundamental para evitar golpes de calor y otros problemas. La clave está en mantener una buena hidratación, evitando esperar a tener sed para beber agua, y reduciendo el consumo de alcohol o bebidas azucaradas. También es importante elegir ropa ligera, de colores claros y tejidos transpirables que ayuden a mantener el cuerpo fresco.

CONSEJOS Bebe agua constantemente

Usa gorra, gafas de sol y protección solar

Lleva ropa ligera y clara

Evita el sol en horas centrales

Mantén la casa fresca y ventilada

Come alimentos frescos y ligeros

Date duchas templadas para refrescarte

Presta atención a niños y mayores

Durante las horas centrales del día, especialmente entre las 12:00 y las 18:00, conviene evitar la exposición directa al sol y limitar la actividad física. Buscar sombra, permanecer en espacios frescos y mantener la casa ventilada a primera hora o al anochecer ayuda a sobrellevar mejor el calor. Bajar persianas durante el día también contribuye a mantener una temperatura interior más agradable.

La alimentación juega un papel importante: optar por comidas ligeras, frutas y verduras facilita la digestión y ayuda a mantener el cuerpo hidratado. Además, pequeñas acciones como duchas templadas o refrescarse con agua pueden marcar la diferencia en los días más calurosos.