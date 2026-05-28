La única iglesia de la provincia que se cuela entre los 10 lugares de Zamora que más interesan a los turistas: el templo que se trasladó piedra a piedra para no desaparecer
El traslado piedra a piedra de la iglesia de San Pedro de la Nave entre 1930 y 1932 permitió su conservación actual
¿Quién no ha tirado de Tripadvisor para conocer un sitio más a fondo, leer recomendaciones o simplemente echar un vistazo a rutas, restaurantes o servicios concretos? La plataforma de viajes y reseñas más grande del mundo es todo un libro abierto sobre Zamora y ofrece una radiografía bastante llamativa sobre los diez lugares que más interesan a los turistas que visitan la provincia.
Entre esas diez ubicaciones se cuela un templo que no es de la capital -el resto de localizaciones están todas en la ciudad- y llama la atención que sea precisamente un templo sencillo y en desuso el que más destaca entre las reseñas. Se trata de la iglesia de San Pedro de la Nave, una joya de arte visigodo a la que muchos zamoranos ni siquiera han llegado a entrar nunca.
Un historión tras las piedras: su segunda vida
No siempre las cosas permanecen donde nacen. Algo aparentemente lógico si no fuera porque en este caso hablamos de una iglesia, en concreto, la de San Pedro de la Nave ubicada en la provincia de Zamora. Es, a su vez, uno de los templos visigodos más importantes de Europa y no siempre estuvo donde hoy puedes visitarla.
En los años 30 del siglo XX, la construcción del embalse de Ricobayo amenazaba con dejarla sumergida bajo el agua. El historiador Manuel Gómez Moreno consiguió que se desmontara de su primitiva ubicación y fuera trasladada piedra a piedra entre los años 1930 y 1932 a la población más cercana a su emplazamiento original: El Campillo, donde se encuentra actualmente. Fue una decisión inédita para la época: se numeró cada bloque en un arduo proceso que se alargó durante más de dos años.
El proceso fue tan meticuloso que se respetó la orientación, la estructura y hasta los relieves escultóricos, muchos de ellos con símbolos todavía enigmáticos. Gracias a esta operación, hoy se conserva intacta una joya del siglo VII que, de otro modo, habría desaparecido bajo el agua.
Pocas veces un monumento ha tenido una segunda vida tan literal. San Pedro de la Nave no solo es única por su arquitectura visigoda, sino porque fue salvada del agua cuando aún no existía una verdadera conciencia patrimonial en España.
Un poco de historia
Construida en el siglo VII, resalta su sencillez arquitectónica con decoración abstracta en el piso y otra hispano-romana en los capiteles historiados. Es Monumento Nacional desde 1912.
Tanto por el diseño de su estructura y por la integración entre un perfecto estudio de volúmenes, interiores y exteriores, y una decoración escultórica excepcional para la época, como por el magnífico estado en que se encuentra, "es el monumento más interesante que nos ha llegado del periodo visigodo y uno de los mejores del arte español altomedieval". La propia Junta de Castilla y León así lo avala en su portal de turismo.
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