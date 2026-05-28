El teatro también puede ser inclusivo: "El sueño de una noche de verano" en Zamora como nunca lo habías visto
El Colegio Universitario de Zamora se prepara para visibilizar a las personas con discapacidad
T. S.
Zamora se prepara para acoger una cita muy especial con el arte y la sensibilidad. El grupo de teatro inclusivo CAI Vitigudino, formado por personas con discapacidad procedentes de Salamanca, llega a la ciudad con su espectáculo "El sueño de una noche de verano", una propuesta que reinterpreta un clásico desde una mirada diferente.
El montaje trata también de romper barreras, visibilizar capacidades y construir una sociedad más inclusiva a través del teatro.
¿Cúando y dónde?
Si te apetece ver la obra "El sueño de una noche de verano" como nunca antes la habías visto, puedes hacerlo el próximo 1 de junio a las 20 horas en el paraninfo del Colegio Universitario de Zamora.
1 de junio de 2026
Hora: 20:00h
Lugar: Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora
La representación está dirigida por Raquel Sevilla y cuenta con la colaboración de Asprodes Plena Inclusión, Csatilla y León, Asprodes Vitigudino y Diputación Provincial de Zamora.
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