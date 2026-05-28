Récord histórico de temperaturas en mayo en Zamora

Que haga calor en mayo tampoco es algo extraordinario, pero las elevadísimas temperaturas que estamos viviendo estas jornadas no son desde luego normales. Hasta el momento la temperatura máxima absoluta para un mes de mayo en Zamora la marcó el termómetro un 29 de mayo de 2025 con 35 grados.

Pues bien, un año después llevamos ya dos días en que se ha pulverizado este récord: el miércoles 27, cuando se llegó a los 36 grados a las seis y diez de la tarde y el jueves 28, con 36,1 grados a las seis de la tarde.

Las temperaturas, además, van a seguir elevadas durante los próximos días con máximas previstas de 35 grados para esta jornada de viernes, 34 en la del sábado y 33 domingo y lunes. Para mediados de la semana que viene se espera que siga haciendo calor, aunque se modere un poco, en torno a los 30 grados.

A pesar de esta ola de calor Zamora no está aún incluida en las zonas de riesgo para la salud debido a las altas temperaturas, que tiene en cuenta valores absolutos, que en estos momentos serían parecidos a los del verano.

En todo caso se recomienda beber agua con regularidad, mantenerse fresco y evitar la exposición directa al calor en las horas centrales del día.

No todas las personas son igualmente susceptibles al calor. Por esto deben prestar especial atención las personas mayores, embarazadas y menores de 4 años, personas con enfermedades crónicas y personas que trabajan al aire libre.