Policía Municipal de Zamora reclama ocho meses de impagos en las noches trabajadas

No cabía ni un alfiler en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Zamora durante la mañana del 28 de mayo. "Octubre llegó, noviembre cayó, diciembre pasó y en abril... Laura las noches no pago!", o "Policía Municipal, 8 meses sin cobrar las noches", fueron algunos de los carteles que inundaron la sala a través de una manifestación silenciosa que se limitó a ondear las pancartas durante los distintos momentos de votación.

Una situación mucho más vistosa que profunda, ya que desde el equipo de gobierno se hizo caso omiso a la situación, procediendo a la realización del pleno ordinario. Tanto es así, que no fue hasta el momento de ruegos y preguntas cuando Javier Eguaras, concejal de Vox, aprovechó la situación para dirigirse al alcalde de la ciudad y decirle que "en el pleno del mes pasado le pregunté por la situación del personal del Ayuntamiento y su no respuesta fue contrairónica a los trabajadores advirtiéndoles con que ya llegaríamos a reconocerles sus derechos. Lo que cada vez parece más claro y evidente, dada la nutrida representación que hoy nos acompaña a través del personal del Ayuntamiento, es que con este equipo de gobierno parece imposible alcanzar algún tipo de acuerdo", señaló.

"Pero sí puedo asegurar que si en el próximo equipo de gobierno VOX tienes algún tipo de responsabilidad, priorizará alcanzar un acuerdo justo con el personal del Ayuntamiento", anunció.

Ante esta declaración, Francisco Guarido, alcalde del Ayuntamiento de Zamora, no dudó en afirmar que no han olvidado al personal contratado y que lograron desbloquear legalmente sus mejoras a pesar de la dura oposición del departamento financiero municipal.