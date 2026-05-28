Miguel Poveda, cabeza de cartel del Festival Flamenco de Zamora

El Teatro Principal acogió la presentación de la 54 edición del Festival Flamenco de Zamora, una de las actividades más destacadas de las Ferias y Fiestas de San Pedro. El concejal David Gago fue el encargado de dar a conocer a los artistas que compondrán el cartel de este año, que estará encabezado por Miguel Poveda, quien clausurará el festival el domingo 28 de junio con una gran actuación en la plaza de la Catedral de Zamora.

El cantante Miguel Poveda / Gloria Pérez

El sábado 27, en el mismo espacio, el público podrá disfrutar de tres grandes nombres del panorama actual: Capullo de Jerez, La Macanita y El Farru. Para ambas fechas, la apertura de puertas se realizará a las 21.30 horas y los conciertos darán comienzo a las 22.30 horas.

Entradas a la venta

Las entradas saldrán a la venta este viernes 29 de mayo, a las 17.00 horas, y podrán adquirirse tanto en la taquilla física como de forma online a través de la web del Teatro Principal. El precio de la entrada individual es de 25 euros, mientras que el abono para los dos días tendrá un coste de 40 euros. “Estos precios representan una magnífica oportunidad para que los zamoranos y zamoranas disfruten de artistas de primer nivel, bajo unas condiciones económicas que no se han podido ofrecer en otras ciudades cercanas”, destacó Gago.

Respecto a la dimensión estética del cartel, firmado por el estudio de diseño Javier Garduño, el concejal apuntó la clara influencia de las portadas típicas de la feria flamenca y del propio modernismo, integrando elementos tan icónicos como la Catedral de Zamora, que servirá de escenario para el festival.

Un cartel "de primer orden"

Ahondando en los artistas que conforman esta edición, el nuevo director del Teatro Principal, Cristian Santos, recalcó que se trata de un cartel “de primer orden”, con una primera jornada de marcado carácter jerezano que conmoverá a los mayores aficionados al género. En este sentido, destacó a Capullo de Jerez como una de las figuras más célebres y reconocidas, “especialmente en los cantes de fiesta”; a La Macanita, distinguida exponente “de una saga familiar de gran arraigo en la tradición de Jerez”; y al bailaor sevillano El Farru, quien se presentará acompañado por un elenco enteramente jerezano.

De igual manera, aplaudió el nivel de los guitarristas acompañantes, haciendo especial mención a Ramón Trujillo, quien tocará junto a Capullo de Jerez. Santos recordó que fue galardonado con el prestigioso Giraldillo de Oro de la Bienal de Sevilla, “uno de los reconocimientos más importantes en el mundo del flamenco”.

«No dejaremos de apostar por el flamenco a lo largo del año en nuestra programación dentro del propio teatro, porque vamos a tener cosas de mucha calidad y seleccionadas para que siempre haya una programación de flamenco estable en la ciudad», adelantó el director.

Presentación oficial

La rueda de prensa también sirvió para presentar formalmente a Cristian Santos como nuevo director del Teatro Principal. David Gago recordó que se trata de una figura conocida en Zamora debido a su estrecho vínculo con la escena teatral y a su labor al frente de la empresa Mejor con Arte, con la cual ha colaborado en numerosas ocasiones en este mismo espacio escénico. El concejal aclaró que Cristian Santos era la siguiente persona designada para asumir la gestión del Teatro Principal dentro de la lista de la bolsa que se constituyó cuando Chema Esbec obtuvo su plaza interina. A partir de este momento, se abre un proceso para la cobertura definitiva de la plaza, siguiendo estrictamente los plazos legales que queden marcados.

Cristian Santos, nuevo director del Teatro Principal / José Luis Fernández

Los retos inmediatos que afronta la nueva dirección, además de la gestión cotidiana del teatro, incluyen culminar la programación del cuatrimestre de septiembre a diciembre, así como planificar el semestre de enero a junio del próximo año 2027.

Gago le trasladó la bienvenida en nombre del Ayuntamiento y del equipo de Gobierno, subrayando el papel del Teatro Principal como “el gran buque insignia de la cultura en Zamora”, un proyecto que desde ahora liderará Cristian Santos.

Con enorme ilusión

Por su parte, Santos expresó que afronta este reto “con una enorme ilusión, ya que el Teatro Principal ha sido mi casa durante muchos años”. En cuanto a la visión que proyecta para el espacio, manifestó su firme voluntad “de dar continuidad a los estándares de primer nivel que siempre han caracterizado al teatro, con programaciones que permitan disfrutaren Zamora de obras idénticas a las que se encuentran en la cartelera de la capital nacional”.

Una propuesta que, según indicó, “los zamoranos y zamoranas han sabido valorar aumentando la afluencia de público al teatro”. A este respecto, avanzó que se seguirá trabajando “intensamente” en la difusión. Finalmente, remarcó el compromiso “de escuchar a las compañías locales para colaborar en que los espectáculos zamoranos sigan creciendo, destacando además el recorrido y reconocimiento internacional que ya poseen muchas de las compañías profesionales de la provincia”.