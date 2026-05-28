Juicio en Zamora: El dueño de los perros que mataron a Arancha en Roales cumplirá un máximo de cuatro años de cárcel

Cuatro años de cárcel por homicidio por imprudencia grave es la petición de la acusación particular y la máxima pena a la que puede ser condenado Pedro Gago Rodríguez, el ganadero dueño de los perros que mataron a la joven enfermera de 27 años Arancha Corcero Girón en un camino rural entre los municipios de Roales del Pan, donde residía con sus padres, y La Hiniesta el 23 de octubre de 2023.

En el juicio celebrado este jueves en el Juzgado de lo Penal de Zamora la fiscal solicitó dos años y seis meses de cárcel al considerar que el pastor cometió un homicidio imprudente, mientras la defensa pidió la libre absolución de su patrocinado, al considerar lo ocurrido un desgraciado accidente difícil de prever, o como alternativa, la condena por un homicidio por negligencia leve que se resuelve con una multa económica de dos meses. En todos los casos la indemnización por responsabilidad civil se eleva a 250.000 euros, ya que es una cantidad tasada que se "copia" por los baremos de los accidentes de tráfico.

El ganadero entra en los juzgados / José Luis Fernández / LZA

Fue una sesión de una altísima carga emocional por un suceso con unos tintes dramáticos difíciles de imaginar fuera de una película de terror. Una joven sale a andar por un camino de su pueblo cuando es atacada por una jauría de perros guardianes de ganado, muerte que está oyendo en directo por el teléfono su propia madre, la primera que acude al lugar y se encuentra con el cuerpo de su hija literalmente comido por los canes. Como dijo el abogado de la acusación "como en un documental de la 2 cuando vemos cazar a los leones".

La madre, María Pilar Girón Lozano, relató lo ocurrido aquel aciago día. Cómo su hija le hace una primera llamada, temerosa porque va a pasar por una zona donde los perros le han abordado en otras ocasiones. Incluso el pastor le había advertido en un episodio anterior para que no se le ocurriera pasear con un perro, ya que podía tener un disgusto con los mastines. Y una segunda llamada ya en pleno ataque, en la que pide ayuda, que le vaya a buscar y en la que deja de oír la voz de su hija para escuchar tan solo los gruñidos animales. Contó cómo sabía la zona por donde solía pasear, llegó al camino y no vio a su hija pero encontró las ropas ensangrentadas. Y un poco más adelante, el cadáver irreconocible de Arancha, con sangre por todos lados, sin pelo, con las piernas mordidas, el brazo en hueso: literalmente se la habían comido unos perros que seguían al acecho y a los que hacía frente con una cacha para que no le atacaran a ella.

Poco después llegó su marido, Jacinto Corcero, quien acudía al lugar tras escuchar la llamada de su mujer y que en el camino había avisado el 112. "Arancha ha muerto" le dijo su esposa, mientras el padre de la víctima se valió de un nivel como arma contra los canes, que siguieron al acecho hasta incluso después de que llegaran las primeras patrullas de la Guardia Civil y tiempo después, se localizara el dueño de la explotación para que los recogiera.

Interrogatorios

El juicio consistió en el interrogatorio de los testigos de cargo, los padres, y los guardias civiles que acudieron al lugar. Todos ellos destacaron la agresividad del comportamiento de los perros, que incluso acosaron a los coches patrulla de la Benemérita antes de que llegara el dueño y lograran controlarlos.

Los agentes aportaron algunos detalles curiosos. Por ejemplo, fue el hermano del ganadero el primero en llegar con su tractor a la escena del crimen y un guardia le vio como se echaba las manos a la cabeza antes de decir en voz alta: "Le había dicho a mi hermano que esto podía ocurrir". Otros testimonios citan al propio acusado lanzando advertencias a viandantes y ciclistas de los caminos próximos a la zona donde se encuentra su explotación que por entonces tenía unas 650 ovejas que "no fueran por esa zona para evitar problemas".

Tosco, Loco, Chiqui y Rubio fueron cuatro de los cinco perros atacantes (entre mastines y careas) en los que se encontraron restos de la sangre de Arancha por lo que presumiblemente todos ellos participaron en el ataque, según señaló el laboratorio de la Benemérita.

Otro buen grupo de testimonios estuvieron relacionados con otras personas que habían tenido problemas con los perros al pasar por caminos de la zona incluso a distancias de kilómetro y medio de la granja, es decir relativamente lejanas. Por ejemplo un vecino, que tiene una hípica en la zona relató cómo durante las actividades ecuestres con los alumnos prefiere evitar las zonas por donde andan los perros de Pedro, ya que en alguna ocasión le han salido al paso. "Se nos encaran para echarnos de la zona". La actitud, para evitar problemas, es quedarse quietos e irse, por otro lado, para evitar el ataque de los canes, que nunca llegó a producirse físicamente. Es verdad de en una ocasión un perro suyo se acercó a los mastines, que le repelieron pero no pasó nada más. Fiscal y acusación reprocharon al testigo haber suavizado su declaración inicial contra el pastor, aunque él sostuvo que había dicho lo mismo.

A otra testigo le salieron también al encuentro tres mastines cuando iba paseando con su perro en dos ocasiones, en una de ellas con la presencia del pastor en las inmediaciones "que no hizo nada". Tiró unas piedras a los perros y le dejaron en paz.

Otro testigo se ha visto sorprendido por los animales en tres ocasiones, aunque siempre le ha dado tiempo para irse alejando. En una de ellas grabó un vídeo de cómo venían a por él los mastines, que entregó a la Guardia Civil mientras investigaba este caso.

Una testigo más relató hechos similares de ataques de los perros de ganado que comunicó tanto a la Guardia Civil como al alcalde ante de que ocurrieran los luctuosos sucesos de la joven Arancha.

Todos estos testimonios, además de los de los guardias civiles, sirvieron a la defensa para calificar como agresivos a los perros del pastor, pero aun así seguían sueltos por las tierras, por lo que suponían un daño potencial para los paseantes por la zona.

En este punto hubo dos periciales interesantes, una por parte de la experta que evaluó a los perros tras el suceso y otra por parte de la veterinaria que atenía la ganadería de Pedro, incluidos los perros guardianes de ganado.

La conducta de los perros

La primera explicó que los perros tenían conductas agresivas motivadas por el miedo ante la presencia de humanos extraños y la defensa de su territorio "haciendo manada, por lo que no deberían estar sueltos". Señaló que la falta de socialización potencia su agresividad y cuando esta se concreta en ataques a las personas "se convierten en un problema de salud pública". Y es que un perro puede ser potencialmente peligroso aunque no pertenezca a una raza catalogada como tal.

Durante el juicio, además, el abogado de la acusación señaló que los perros estaban mal cuidados y deficientemente alimentados, como demuestra que cuando fueron decomisados por la Guardia Civil no encontraran pienso para darles. El hambre pudo influir en el ataque a la joven, ya que literalmente devoraron su cuerpo, indicó el abogado acusador, a lo que el defensor rebatió que teniendo a mano 650 ovejas para comer parece difícil que este factor del hambre fuera la causa del ataque.

Otro punto de vista lo dio la veterinaria que se ocupaba de la explotación, quien aseguró que dos veces al año veía a los perros para vacunar y desparasitar y que todos ellos tenían microchip, excepto una esquiva, a la que aún no se le había colocado. De sus visitas a la granja no puede decir que los perros estuvieran mal cuidados, sino lo contrario.

Y respecto a la agresividad, explicó que un perro guardián de ganado tiene precisamente ese comportamiento para cumplir su función de proteger al rebaño. "Si no está en dueño, yo no entro. Para tratar a un perro de guardia de ganado siempre tiene que estar el dueño presente".

No significa con esto que no puedan estar sueltos, y de hecho es raro que ocurran ataques a las personas, porque los perros se limitan a ladrar para echar a las visitas inoportunas. "Cuando atacan por instinto predador hacen lo contrario, no ladran, para no espantar a las presas".

El principal imputado, el dueño de los animales negó que tuviera los perros mal cuidados y defendió la procedencia de su manejo, ya que se trata de perros para cuidar las ovejas de ataques del lobo o de otras amenazas y se mostró horrorizado por el ataque a la joven, puesto que "nunca habían mordido a nadie". Sus tres mastines y tres careas "no eran perros agresivos, protegían lo suyo", como es práctica habitual entre los ganaderos de extensivo, parecer que había corroborado también la veterinaria.

Se preguntó cómo puede un perro cuidar del ganado si está encerrado o atado.

Indirectamente, también algunos miembros de la Benemérita confirmaron que es práctica habitual que los perros que cuidan el pagado anden sueltos en las ganaderías de extensivo, ya que se los encuentran por esta y otras zonas de la provincia cuando patrullan por la zona rural.

Conclusiones

En las conclusiones la fiscal pidió dos años y medio de cárcel para Pedro Gago, además del pago de la indemnización de 250.000 euros, que no discute ni su abogado defensor. El Ministerio Público tiene claro que Pedro Gago tenía unos perros potencialmente peligrosos, con comportamientos agresivos para las personas, sueltos libremente sin ningún tipo de control. Cuestionó el adiestramiento de los animales y sus cuidados, no que había convertido a estos perros en peligrosos, aunque no pertenezcan a razas consideradas como tales.

Junto a ello, la conducta "imprudente" del pastor, que ni estaba con los perros mientras cuidaban el ganado ni adoptó ninguna medida de protección para evitar que atacaran a las personas. "Se habría podido evitar este trágico resultado".

Por su parte, la acusación particular, pidió la máxima pena, homicidio por imprudencia grave, ya que vistos los antecedes de ataques de los perros "lo raro es que no hubiera ocurrido antes". Nadie entendería, dijo, "que esta persona que ha cometido este crimen no vaya a la cárcel", y recordó que la ingresó en prisión, al considerar el juez instructor que la conducta imprudente fue tan grave que alcanzó el grado de dolo. Una decisión que revocaba la Audiencia Provincial de Zamora.

"No he visto nunca una muerte tan violenta, un ataque de animales que hayan comido viva a una persona", incidió el letrado, quien puso en acento en la "falta de control y custodia" de los perros por parte del pastor, que tiene incidencias con los canes desde el año 2016, cuando un mastín atacó a otro perro. "El peligro era constante y diario", señaló el letrado, por lo que ocurrió era previsible que pudiera pasar. "La víctima no era culpable de ir por un camino público", concluyó, a pesar de que el pastor "le había avisado de que ni se le ocurriera pasar por allí"

"Este señor tiene que meditar del daño que ha hecho", y por el que no ha pedido siquiera disculpas a la familia y a la que tampoco resarcirá con la indemnización, ya que "no tenía asegurados a los perros".

Para la defensa, todo lo ocurrido no es sino un trágico accidente, que el ganadero lamenta, como toda la sociedad. Señaló que Pedro tenía los perros como cualquier otro ganadero de extensivo. Unos canes que nunca habían mordido a nadie y de los que no se esperaba este comportamiento, por lo que la hipótesis es que haya "ocurrido algún hecho" que precipitase la tragedia. Quizá que una de las perras había tenido cachorros en en interior de uno de los tubos del camino que sirven para salvar la cuneta y se diera la circunstancia de que en ese momento pasara por ahí Arancha y la jauría tuviese un comportamiento defensivo de las crías.

Defendió que este comportamiento era imposible de prever y dejó claro que su defendido "no ha matado a nadie" ni ha tenido un comportamiento imprudente.

Al final del juicio la madre lanzó reproches contra el ganadero, quien, también entre lágrimas, le decía que él no había tenido intención de hacer daño a nadie.