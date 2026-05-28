El homenaje a Rufi Velázquez, este jueves en la plaza de la Constitución

La Feria del Libro de Zamora dedica la edición de este año a Rufi Velázquez, alma mater de las bibliotecas municipales durante 35 años. La feria, instalada en la plaza de la Constitución, entre la Subdelegación del Gobierno de Zamora y la iglesia de Santiago el Burgo, se podrá visitar hasta el próximo domingo 31 de mayo en los siguientes horarios:

Jueves y viernes de 18.00 a 22.00 horas

Sábado y domingo de 11.00 a 14.30 horas y de 18.00 a 22.00 horas

Familiares de Rufi Velázquez pronunciarán hoy el pregón a las 18.00 horas. Una hora más tarde, a las 19.00 horas, se presentará el libro “Prisionera del trono”, de Mario Escobar. A continuación, a las 20.00 horas, se celebrarán los Diálogos de la lengua con Espido Freire, presentados por Jesús Bustamante. La jornada concluirá a las 21.00 horas con la presentación de “Lo inesperado”, de Pedro Simón, editado por Espasa.

Programa de la Feria del Libro de Zamora

Viernes 29 de mayo

El viernes la actividad comenzará a las 19.00 horas en el escenario con la presentación de “Entre las hojas escondido”, de David Muñoz, a cargo de José Luis Gutiérrez “Guti”, publicado por Muñeca Infinita.

A las 20.00 horas será el turno de “Seis Cocodrilos”, de Pablo del Río, presentado por Julio Egüaras y editado por Maeva. La jornada escénica terminará a las 21.00 horas con “El Balanceo del Alacrán”, de Eduardo Fernán López, publicado por Destino.

En la carpa de firmas, a las 19.00 horas, Luis Miguel de Dios firmará ejemplares de “El cielo nos pilla muy lejos”, editado por Agilice Digital. A las 20.00 horas, Braulio Llamero firmará “La vida en la edad media”, publicado por Ceyla.

Sábado 30 de mayo

La mañana del sábado comenzará a las 11.30 horas en el escenario con una presentación y cuentacuentos a cargo de Belén Palacios Alberti en torno a “El pirata moderno”, de Apuleyo, una actividad orientada a niños a partir de tres años.

A las 12.30 horas se presentará “Romeos y Julietos”, de Michelle Durán, publicado por Fandom Books. En la carpa de firmas, a las 13.00 horas, Elvira Gutiérrez firmará “Crossroads”, de Libellum.

Por la tarde, la carpa de firmas abrirá a las 19.00 horas con Alberto Hernández y Eduardo Cabrero, que firmarán “50 Lugares mágicos de Zamora”, editado por Cydonia. A las 19.30 horas, Rober Cagiao firmará “Cadena de Favores”, de VR Europa, y a las 20.00 horas será el turno de Sergio Herrero con “No man´s land”, publicado por Atlantis.

En el escenario, la tarde comenzará a las 19.00 horas con la presentación de “Zamora Revisada: Historia, patrimonio y territorio”, del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo” y la editorial Trea. A las 20.00 horas, Félix Modroño presentará “Tierra de Sueños”, de Destino. La jornada finalizará a las 21.00 horas con “El último caso de Unamuno”, de Luis García Jambrina, en un acto a cargo de Tomás Sánchez Santiago y publicado por Alfaguara.

Domingo 31 de mayo

El domingo por la mañana, de 11.30 a 14.00 horas, habrá una demostración de juegos de mesa con Juegaconnacho en la carpa de firmas. A las 12.00 horas, José Ángel Barrueco firmará “Antivirus y otros relatos sobre plagas y paranoias”, editado por Efe Eme. A las 12.30 horas, David Refoyo firmará “Las ganas de comer Oreo”, publicado por La Bella Varsovia.

Por la tarde, el escenario acogerá a las 19.00 horas la presentación de “Merodeo”, de Tomás Sánchez Santiago, editado por Trea. A las 20.00 horas se celebrará la entrega de premios del XII Concurso de Microrrelatos “Feria del Libro 2026” y, a las 20.30 horas, la programación concluirá con una actuación musical a cargo de Inspector Riff.

Durante toda la jornada dominical se podrá participar en la actividad “Haz de tu voz tinta y poema”, realizada por Hablalatinta. Además, la organización recuerda que tras todas las presentaciones se abrirá un tiempo de firma con los autores de los libros presentados.