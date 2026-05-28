Gregorio G. Olmos, escritor: “Me interesa rescatar el pasado para que no vuelvan a repetirse ciertas cosas”

Gregorio G. Olmos ha publicado su segunda novela titulada “El hospital de la Piedad", ambientada en la ciudad de Toledo a finales del siglo XV y presentada en la Biblioteca Pública de Zamora.

¿Cómo llegó a la escritura?

Fue por afición. Hace unos 15 años decidí dejar un trabajo anterior que tenía, que no tiene nada que ver con el mundo de la literatura, y embarcarme en esta idea de empezar a escribir a partir de mi interés por los judíos, por la Edad Media y por la época de los Reyes Católicos. Busco tratar de recuperar esta memoria nuestra ancestral a través de la novela.

Estos dos ingredientes están en esta novela y en su anterior libro.

“Yucé, el sefardí”, que logró el premio Felipe Trigo, y esta novela tienen en común dos cosas. Por un lado la época y, por otro, que las historias están vistas desde los ojos de dos niños, de lo que debieron sentir ambos en la época de los Reyes Católicos, pero uno desde un punto de vista cristiano y el otro judío.

Dos novelas parejas, pero no implica que haya que leer la primera para comprender la segunda.

Son independientes completamente. Una está creada desde un mundo con normas muy restrictivas, que es el mundo judío, que es una sociedad que está muy arrinconada. Y el otro es una sociedad nueva, el mundo de los conversos, que no es que sea una sociedad más sencilla, es probablemente incluso más complicada. El tema de los conversos es un tema actual, hay mucha gente que se traslada de un lugar a otro hoy en día, y tienes que adaptarte las costumbres del sitio donde vas.

En “El hospital de la Piedad” hay una caza de brujas de judíos y hace unos meses en España, en Torre Pacheco, hubo una ola de violencia antiimigrante.

Los acontecimientos, siempre que no se tomen medidas con carácter preventivo, se van a venir reproduciendo contra cualquier cultura que se autoexcluya o que no se incorpore a la cultura existente donde vaya. Esa conciencia existe desde la Edad Media. A los judíos les obligan a convertirse, que es de lo que trata en realidad la novela, pero ellos siguen manteniendo su conciencia. En la edad tardomedieval estos conflictos desembocan en la expulsión de los judíos y en todas las guerras que hubo.

¿Cómo se le ocurre esta segunda novela?

Yo tuve la idea inicial de crear una trilogía. La primera era de un judío, la segunda, he tardado demasiados años en escribirla, pero es el punto de vista de un converso, y la tercera novela, que tengo en mente, desde el punto de vista musulmán de la época. La idea surge de intentar crear una trilogía para tener una visión amplia de la sociedad española en aquella época. Creo que me interesa rescatar nuestro vivir de antaño, como decía mi maestro José Jiménez Lozano, no olvidar este pasado que hemos tenido para que no vuelvan a pasar ciertas cosas.

Gregorio G. Olmos ojea su última novela. / Victor Garrido / LZA

El personaje principal es un niño que sufre muchísimo, ¿es ficción o realidad?

No, de fantasía no tiene nada. En la novela hablo de los recortadores, cuya existencia está documentada. La novela está ambientada en Toledo, que era como el pulmón de la España antigua. Todo lo que sucedía en Toledo sucedía después en el resto de sitios. Hay documentos de la época en los que figura que a algunos niños, a los que compraban o arrebataban de manera violenta a sus padres; les amputaban miembros, les sacaban ojos… y los convertían en verdaderos monstruos para luego llevarlos a las ferias. La Iglesia era la única que se preocupaba por estos niños desamparados, sin padres, sin protección ninguna.

Habla justamente de la Iglesia como la única institución que se preocupaba por estas criaturas, pero a lo largo de las páginas de la novela hay crítica al clero.

Siempre ha existido gente buena y gente mala dentro del clero. En la época en la que estamos hablando, en la Edad Media, había mucha gente muy buena y gracias a su misericordia sobrevivían personas sin recursos. El clero en este caso en particular, en su mayor parte lo defiendo. No obstante, uno de los malos malísimos es un canónico, pero hubo gente muy buena que existió.

De sus palabras se desprende que se ha documentado exhaustivamente.

La novela está absolutamente documentada. Me he molestado mucho en contrastar datos. En la novela aparece, por ejemplo, un personaje muy interesante, Francisco de Toledo, que fue obispo de Coria. Este es un personaje real, al igual que el cardenal Pedro González de Mendoza.

Un personaje capital es el padre Romasanta, ¿existió realmente?

Es ficción, pero está basado en un personaje real, don Pedro Martínez de Osma, que fue catedrático en Salamanca. Este hombre fue perseguido por la Santa Inquisición y lo encarcelaron, aunque murió ya fuera de la prisión. Era muy combativo con la Iglesia, sobre todo con el tema de las indulgencias. Una de las cosas que defiende Romasanta, tomada de Martínez de Osma, es que la confesión que hace la Iglesia no sirve para perdonar los pecados, sirve para reconciliarte con la comunidad cristiana a la que perteneces, porque quien realmente perdona al creyente es Dios. Lo que hace la Iglesia es reconciliarte con el resto de miembros. Este pensamiento en esa época era considerado herejía. No podemos analizar la mentalidad de hace 500 años con nuestros ojos actuales. El padre Romasanta, en definitiva, es un humanista.

El autor Gregorio G. Olmos. / Victor Garrido / LZA

El lenguaje es reseñable. No opta por un lenguaje actual sino más próximo al del siglo XV, ¿por qué?

Una historia que quiera tener cierto rigor histórico, sin caer en la pedantería, tiene que ajustarte al lenguaje de la época. Es un lenguaje natural, no es un lenguaje forzado y me ha salido todo de la documentación que he leído. Si lees a Hernando del Pulgar, que era el cronista de los Reyes Católicos, hablaba tal y como escribo aunque en vez de decir “esta” , como decimos actualmente, decían “aquésta” porque hay que adaptar un poco el lenguaje. Pero todo esto está documentado.

¿Qué ha sido lo más difícil?

Lo más difícil ha sido encajar toda la novela y lo que yo quería contar con un final coherente que además tiene una parte de realidad histórica. La novela tiene una parte de "licencia del novelista", donde te puedes permitir el lujo de salirte de la realidad para crear una ficción histórica. Pero lo más difícil de todo es crear un final. Lo que más me ha costado, igual que en “Yucé, el sefardí”, es crear algo lógico y coherente con toda la historia que se va trabajando.

El texto ha quedado finalista del premio Felipe Trigo, ¿qué le movió a presentar esta segunda novela al galardón que logró con su primera criatura?

El premio tiene una gran valoración, lleva 56 ediciones y se está manteniendo. Yo me presenté al premio Barbastro y quedé entre los cinco finalistas entre 516 novelas. Fue mi mujer quien envió la novela al Felipe Trigo porque era una novela que tenía que ver la luz, publicarse y no quedarse en el cajón. Lo hubiera presentado a mil premios más hasta lograr su publicación, pero obviamente es un premio con mucho prestigio y respaldado por la Fundación José Manuel Lara, que lo edita, por lo que este libro ahora se puede conseguir en cualquier punto de España.

Hablaba de una trilogía. La tercera, ¿para cuándo?

Está difícil, porque estoy un poco... no voy a decir saturado, porque a mí una novela histórica me encanta. La época la domino bastante bien, lo que sucede que para irme al mundo árabe, que sería la trilogía que quiero completar, tengo que irme un poquito para atrás, como mínimo un siglo hacia atrás, y eso requiere nueva documentación. Y tengo varias novelas en el cajón que tengo que rematar.