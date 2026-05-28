Furor por la apertura de la nueva tienda Action en Zamora

"Pequeños precios y grandes sonrisas". Ese es el lema de Action, la nueva tienda que este jueves ha abierto sus puertas en Zamora, en la calle Poeta Alfonso Peñalosa 122, es decir, en el centro comercial Vistalegre. Entre gran expectación, numerosos zamoranos se han desplazado hasta allí para "cucear" el nuevo local dejado por el outlet de El Corte Inglés, cerrado a finales de verano del pasado año. Aunque eso sí, cabe recordar que la superficie ha sido dividida en varios locales y comparte espacio con un nuevo gimnasio denominado Fitness Park.

¿Qué vende Action?

Según publicitan en su web, cada semana estrenan 150 nuevos productos y en sus estanterías almacén podemos encontrar 1.500 artículos por menos de 1 euro. Así, por ejemplo, entre los artículos enmarcados en la promoción semanal de esta semana destacan:

Un cable de cargador USB-C por 0,99 euros disponible en distintos colores (dorado, gris, rosa, plateado o negro)

Una mochila nevera con capacidad para 24 litos por 4,74 euros

Un pack de cuatro calcetines de deporte cortitos por 1,99 euros

Un estuche con accesorios por 2,99 euros (hay distintos modelos)

Unos pantalones cortos amplios y cómodos para combatir este calor por 6,59 euros

Estuche con precio promocional. / Action

Action, junto al Fitness Park, vienen a completar la oferta de tiendas del centro comercial zamorano compartiendo acera con otras reconocidas franquicias como Leroy Merlín, Kiwoko, MediaMarkt, Jysk, Sprinter, Merkal, MGI, Visión Lab o Max Colchón.

Recuerda que para entrar en sus tiendas no debes ir junto a tu animal de compañía, ya que su entrada no está permitida, aunque vaya en un transportín, a excepción de los perros de asistencia.