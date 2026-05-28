Espido Frerire, en la Feria del Libro de Zamora: "¿Qué se pierde cuando ya no hay casa de los abuelos?"

La escritora Espido Freire (Premio Planeta en 1999) ha sido la estrella invitada a la Feria del Libro de Zamora este jueves, como protagonista del encuentro literario "Diálogo de la Lengua", conducido por el periodista y gestor cultural Jesús Bustamante, una suerte de entrevista a la que pudieron asistir en vivo y en directo las decenas de personas que se acercaron a la plaza de la Constitución.

Freire congregó a un buen número de fieles lectores que querían acercarse a la escritora que acaba de publicar "Guía de lugares que ya no existen", en palabras de la propia autora, una colección de lugares que nos han marcado y a los que es imposible regresar por distintos motivos, "una invitación a reflexionar sobre qué estamos perdiendo por el camino", por ejemplo, "qué se pierde cuando ya no hay casa de los abuelos", o de los lugares que desaparecen por desastres naturales, por el cambio climático o por las guerras, y todo lo que deja de existir con ellos. También reflexiona sobre los lugares que "no existen porque los invitó la imaginación o el talento de un autor, como puede pasar con los páramos de Brontë.

Por otro lado, Freire advirtió en su paso por Zamora de los nuevos problemas que surgen en el mundo de la literatura y las editoriales a partir de la irrupción de la Inteligencia Artificial: "con una mano nos da una serie de cosas, con otra mano nos quita otras", y hacen que "inventemos cosas más rápidamente, pero que no sean nuestras, no son humanas". Frente a las creaciones de la IA, "el libro es todo lo contrario", es una invitación a "sin dejar de lado el mundo, encontrar un espacio en el que estamos solos, un lujo cada vez más complicado en el que podemos tener paz, podemos tener calma y nuestro pensamiento puede fluir al ritmo adecuado, no sobreestimulado".

Por último, la escritora alabó las Ferias del Libro y al colectivo de los libreros y animó a las instituciones a volcarse en este tipo de eventos. En los próximos días Freire pasará por las ferias de Valladolid, Madrid y Benidorm.