La Escuela Politécnica de Zamora incorporará un innovador máster de Ciencia de Datos e IA

La Escuela Politécnica Superior de Zamora contará a partir del próximo curso con el máster de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial aplicadas a la Ingeniería. Se une a los otros tres nuevos másteres con los que contará la Universidad de Salamanca, como son el de Química Experimental, en la Facultad de Ciencias Químicas; de Derechos Humanos, Sostenibilidad y Justicia Climática, en la Facultad de Derecho y el de Diseño de Intervenciones sobre estilos de vida saludables, que se impartirá en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca se ha reunido este jueves los nuevos programas institucionales de doble titulación, los programas académicos de recorrido sucesivo en el ámbito de la Ingeniería y la Arquitectura de la Universidad de Salamanca y la ponderación de las materias (PAU) para estudiantes que inicien estudios en el curso 2027-2028.

Seis programas de doble titulación

Para el curso 2026-2027, la oferta académica de la USAL ofrecerá actualizados seis programas de doble titulación: grado en Estadística y Grado en Ingeniería Informática, grado en Físicas y grado en Matemáticas, grado en Información y Documentación y grado en Ciencia Política y Administración Pública, grado en Información y Documentación y grado en Historia, grado en Ingeniería Eléctrica y grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y grado en Ingeniería Eléctrica y grado en Ingeniería Mecánica.

Asimismo, en la sesión ordinaria de mayo se aprobaron siete propuestas de programas académicos de Recorrido Sucesivo en el ámbito de la Ingeniería y la Arquitectura de la Universidad de Salamanca: máster universitario en Gestión de la Transición Energética vía grado en Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales, máster universitario en Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura vía grado en Ingeniería en Geoinformación y Geomática, máster universitario en Ingeniería Industrial vía grado en Ingeniería Eléctrica, máster universitario en Ingeniería Industrial vía grado en Ingeniería Mecatrónica y Robótica, máster universitario en Ingeniería Industrial vía grado en Ingeniería Mecánica, máster universitario en Ingeniería Industrial vía grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, y máster universitario en Ingeniería Mecatrónica vía grado en Ingeniería Mecánica.

De esta forma, la Universidad de Salamanca ofertará en los campus de Ávila, Béjar, Salamanca y Zamora para el próximo curso un centenar de grados y dobles grados, 91 másteres y 45 programas de doctorado.