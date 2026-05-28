La Diputación de Zamora anticipa el Plan Municipal de Obras de 2028

El presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, anunció este jueves en el Consejo de Alcaldes que la institución anticipará el Plan Municipal de Obras 2028, que contará con una partida de ocho millones de euros. La convocatoria se abrirá la primera semana de septiembre y las solicitudes se podrán presentar hasta el 30 de ese mes, teniendo la resolución de estos planes antes de que finalice el año.

Faúndez justificó este adelanto en que “como alcalde, tengo conocimiento de los tiempos de la administración y no quiero que los pueblos del a provincia puedan perder un plan municipal de obras por falta de planificación”. El presupuesto para estos planes se aprobará en el pleno que se celebrará el próximo 12 de junio. “La ejecución de las obras se permitirán hasta el 15 de diciembre de 2028 y la justificación hasta el día 31 de ese mes”, detalló el presidente.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE ALCALDES DE ZAMORA / José Luis Fernández / LZA

El próximo pleno de la Diputación Provincial también servirá para llevar el fondo de cohesión territorial por importe de 3.041.000 euros, “de los cuales, el 50% es una transferencia que nos ha hecho la Junta de Castilla y León, el 25% es una cantidad aportada por la Diputación recogida ya en el presupuesto y otro 25% serán cantidades que aporten los ayuntamientos”, desglosó.

En el Consejo de Alcaldes también se anunció un presupuesto de siete millones de euros par caminos agrícolas asfaltados, que ha contado con 70 solicitudes, aunque, finalmente, solo se ejecutarán obras en treinta de esos caminos. “Les he pedido a las empresas adjudicatarias que, a partir de agosto, empiecen a trabajar con rapidez, entendiendo que son siete millones de euros más otros dos que tenemos en el Plan de Carreteras, más las obras que tengan que hacer los ayuntamientos, más las obras que haga el Gobierno de España”, explicó Faúndez, quien añadió que la Diputación asume el compromiso de cubrir presupuestariamente “el dinero que falte, que será aproximadamente entre cinco y seis millones de euros para finalizar la ejecución y reparación de todos los caminos agrícolas de la provincia, de forma muy especial a los que lo hayan solicitado previamente”. Así, aquellos ayuntamientos que se han quedado fuera en esta convocatoria, por falta de disponibilidad de crédito, “van a tener una puntuación adicional, con lo que van a entrar, sí o sí”, subrayó el presidente.

Otros proyectos presentados en el Consejo de Alcaldes fueron el de consultorios médicos, con un presupuesto de 676.000 euros para 56 en toda la provincia; otros 250.000 euros para la puesta en marcha de una docena de bares de titularidad municipal, entre los 51 que solicitaron esta ayuda; o 2,3 millones para instalaciones culturales, deportivas y de parques y jardines.