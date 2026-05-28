Comienzan las ofertas de trabajo en Zamora para la campaña de verano

Aunque para muchos el verano es sinónimo de vacaciones, para muchos otros es sinónimo de trabajo. Es la moneda de doble cara del periodo estival, esa época del año en la que numerosos ciudadanos logran hacerse un hueco en el mercado laboral consiguiendo un empleo temporal en sectores como la hostelería o un puesto de sustitución en cualquier área, como el comercio, que también ve incrementadas sus necesidades por mayor carga laboral debido a periodos extraordinarios de descuentos como las rebajas de verano.

Este es el caso de una de las últimas ofertas de trabajo en Zamora. La tienda de lencería y moda de baño Calzedonia, ubicada en el corazón de una de las mayores arterias comerciales de la ciudad, Santa Clara, busca dependiente o dependienta.

La marca busca una persona dinámica con actitud positiva, gusto por la moda y atención al cliente, con capacidad para trabajar en equipo. En este punto, los responsables de esta oferta de empleo indican que la experiencia previa en comercio será valorada positivamente.

La jornada vacante es de 20 horas semanales en un contrato temporal, al enmarcarse dentro de la campaña de verano. La incorporación sería inmediata. Recuerda que también te pueden interesar estas dos ofertas de trabajo en Zamora capital.