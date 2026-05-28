Comienza el juicio por la muerte de Arancha Corcero atacada por una jauría en La Hiniesta: cronología de los hechos

Dos años y medio después de que una jauría de perros mataran a la enfermera roaleña Arancha Corcero, comienza el juicio por su fallecimiento. El dueño de los animales, de inciales P.G.R., está acusado de homicidio por imprudencia grave, y se enfrenta a una condena que puede terminar en cuatro años de reclusión en la cárcel de Topas.

Tanto la familia de la joven, como los ayuntamientos, vecinos de las localidades de La Hiniesta y Roales del Pan, y el dueño de los animales se mostraron muy afectados por el luctuoso suceso, que casi tres años después, todavía no ha concluido.

Cronología de los hechos

Aquel 23 de octubre de 2023, Arancha caminaba por un camino de concentración en el término de La Hiniesta, a 50 metros de la parcela en la que cinco perros estarían cuidando el rebaño de P.G.R. Los animales la atacaron por la espalda mientras ella mantenía una conversación telefónica con su madre, a la que avisó de que la atacaban unos perros, y aunque ella se desplazó de inmediato, los padres la encontraron ya sin vida en el lugar de los hechos.

A los propios familiares de Arancha también se les habrían avalanzado los perros al llegar a socorrerla, tirándose encima de la furgoneta del padre y teniendo la madre que espantarlos con un palo que llevaba para defenderse. Aunque dieran aviso a los Servicios Sanitarios, no se pudo hacer nada por la joven, que murió a causa de múltiples mordeduras.

Roales arropa a la familia de Arancha en su entierro / José Luis Fernández

Tras el ataque, Roales decretó tres días de luto para llorar a una joven tan querida, víctima de una circunstancia tan trágica. El tiempo se paró en el pueblo, pero no en el proceso judicial, que siguió su curso contactando a una etóloga, rama científica que se encarga de estudiar el comportamiento de los perros. Se encargó de evaluar el caso para, finalmente, elaborar el informe a través del cual el Juzgado número 4, al que se le asignó el caso, dictó el sacrificio de los canes al considerar que el acto podría volver a repetirse.

No era la primera vez que los perros impedían el paso normal en el camino, en el momento de los hechos un grupo de ciclistas aficionados se puso en contacto con las autoridades para notificar hostigamiento en la misma zona, a causa de los mismos canes. También un grupo de mujeres avisó de que habían tenido que cruzar campo através para esquivar a los perros, que aunque no habían recibido denuncias previas, sí múltiples quejas. El dueño, que se mostró muy afectado por lo sucedido, sí había sido denunciado dos veces hace siete años por tener perros peligrosos.

Teniendo en cuenta el contexto y la gravedad de los hechos, la defensa de la familia solicitó una pena de entre 10 y 15 años. La condena finalmente podría acabar en cuatro, aunque el veredicto queda a la espera de lo que suceda en el juicio que tiene comienzo hoy, 28 de mayo de 2025, más de dos años y medio después del suceso.

Una joven muy querida

Con una visible emoción en el rostro, el alcalde de Roales relató a la prensa no solo el profundo pesar del pueblo, sino el miedo que sentían ante los hechos y la forma en la que se habían dado, destacando que aunque la ley contempla que los perros puedan estar en la parcela, requieren una supervisión que no se habría dado en el caso de esta jauría.

M. J. C.

También el Colegio de Enfermeros de Zamora y los vecinos del pueblo quisieron despedirse de Arancha, a la que recordaban como una joven amable, simpática y buena. Centenares de personas se reunieron en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Roales del Pan para despedirla en un funeral difícil de olvidar.

Entender el comportamiento de los perros

Tras el entierro, la investigación se centró en esclarecer el desencadenante del suceso y el comportamiento de los canes. Los cinco adultos que atacaron a la joven podrían haber actuado a modo de defensa, teniendo en cuenta que había dos cachorros en la manada.

Ahora solo queda esperar a que el Juzgado emita su veredicto para que, casi tres años después del suceso, esta trágica historia pueda cerrarse.