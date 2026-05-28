Bloqueo absoluto de la negociación colectiva en el transporte de viajeros: CC OO no descarta la huelga

El sector del transporte de viajeros por carretera en la provincia de Zamora se encamina, según Comisiones Obreras, hacia el conflicto laboral. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO de Zamora advierte de "la gravedad" de la situación y califican la postura de las empresas como un "bloqueo absoluto" de la negociación colectiva.

Desde CC OO inciden en que los trabajadores del sector arrastran una pérdida de poder adquisitivo acumulada de años anteriores que supera el 5%. "La propuesta empresarial contempla incrementos decrecientes para los próximos cuatro años que consideramos totalmente insuficientes: un 2,75% para 2026, un 2,5% para 2027, un 2,25% para 2028 y un 2% para 2029. A esto se suma una cláusula de revisión salarial topada al 1% máximo que no se aplicaría hasta el año 2030", detallan.

CC OO recuerda que las empresas de transporte de Zamora "están recibiendo más financiación pública que nunca a través de ayudas de la Junta de Castilla y León y del Estado, por lo que disponen de balances saneados y margen suficiente para garantizar un convenio digno en Zamora". "El dinero público no puede servir para llenar los bolsillos de unos mientras se recortan derechos a los trabajadores que llevan a nuestros hijos al colegio o a nuestros mayores a los pueblos. Mientras los márgenes empresariales suben por el ascensor, los salarios de los trabajadores suben por las escaleras", inciden.

El sindicato también asegura que la patronal "plantea recortar el complemento de Incapacidad Temporal (IT), un derecho histórico en el sector que actualmente garantiza el 100% del salario en las bajas por enfermedad". Desde CC OO rechazan "que se penalice económicamente a los conductores por el hecho de causar baja o sufrir un accidente en un sector de alta responsabilidad y penosidad".

Además, continúan desde el sindicato, "las empresas pretenden que se compute solo a la mitad el tiempo de espera del trabajador para cargar el vehículo y también, eliminar el tiempo de presencia cuando este se produce en el origen o destino de la línea. Desde CCOO nos oponemos firmemente a esta medida recordando que el tiempo de presencia es tiempo de trabajo y debe retribuirse como tal".

Asimismo, según el sindicato, las empresas condicionan una mínima reducción de jornada (8 horas anuales aplicables a partir de 2030) a la eliminación del cómputo quincenal de la jornada laboral. "Para CC OO, la supresión de este cómputo daría vía libre a una flexibilidad absoluta que afectaría gravemente a la conciliación familiar de las y los trabajadores", aseveran.

"Para finalizar, la patronal ha rechazado el resto de la plataforma presentada por los agentes sociales, la cual incluía mejoras en materia de igualdad, conciliación, protocolos de salud laboral, permisos retribuidos, formación. Ante este escenario, anunciamos el inicio de asambleas para consultar a los trabajadores sobre la conveniencia de iniciar un procedimiento de mediación ante el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) con convocatoria de huelga. Entendemos que el dinero público debe servir para sostener el servicio y garantizar condiciones laborales dignas, no para precarizar a los trabajadores que comunican nuestros pueblos", finalizan.