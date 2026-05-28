El Ayuntamiento de Zamora destina 5.066.897 euros al servicio de comidas y ayuda a domicilio

"Por hacer un resumen para la gente que nos pueda estar escuchando, en esta adjudicación hay dos lotes. Uno, es el servicio de atención directa a las personas, un lote de 4.872.000 euros; el otro, es el servicio de comidas, de 194.000 euros", explica Francisco Guarido, alcalde del Ayuntamiento de Zamora, durante el pleno ordinario del jueves 28 de mayo. "En total, suman 5.066.897 euros, repartidos proporcionalmente durante el resto de este año y la parte completa del siguiente", ha añadido.

La propuesta ha sido aprobada por el grupo de gobierno y por los dos concejales de Zamora Sí: "Son 240 horas las que se dan al año. Se han aumentado las horas exponencialmente en los últimos años, y de los 300 usuarios se ha pasado a los 1.000. No hay casi listas de espera gracias al dinero que pone el Ayuntamiento y que se suma al aportado por la Junta. En total, como viene reflejado en el presupuesto, los usuarios ponen en esta cantidad 700.000 euros porque hay una ordenanza que regula la hora según el poder adquisitivo de las familias", ha aclarado Guarido. "La Junta pone 1.800.000 euros y desde el Ayuntamiento ponemos el 50% más con el objetivo de que no hay listas de espera", ha puntualizado.

A raíz de esta cuestión, la concejala de Zamora Sí, Rocío Ferrero, ha expuesto, desde el grupo municipal, una moción a favor de las personas cuidadoras, "las cuales desempeñan una labor esencial dentro de la atención a la dependencia del entorno familiar", dice.

"Son numerosos los casos de quienes asumen los cuidados de familiares de forma continuada, permitiendo que las personas dependientes permanezcan en sus hogares y mantengan un entorno habitual. Sin embargo, esta dedicación conlleva frecuentemente importantes consecuencias personales, emocionales y sociales, afectando a ámbitos como la conciliación, la salud mental, el descanso, el tiempo personal o el bienestar de quienes asumen estas labores", explica Ferrero.

"Con el objetivo de profundizar en esta realidad, el grupo municipal Zamora Sí hemos mantenido una reunión de trabajo con AZACUEFA, que es la Asociación Zamorana de Cuidadores en el Entorno Familiar y Amigos, permitiendo conocer de primera mano necesidades y propuestas trasladadas por las propias personas cuidadoras", narra.

Propuestas de Zamora Sí

Reconocer la realidad específica de los cuidadores familiares de personas dependientes y la necesidad de avanzar en una mayor atención institucional hacia sus necesidades. Mejorar el apoyo, acompañamiento e información dirigidos a cuidadores familiares de personas dependientes. Desarrollar iniciativas de respiro familiar y apoyo psicológico en colaboración con la Asociación Azacuefa. Crear una tarjeta municipal de personas cuidadoras que permita agendar fórmulas específicas de estacionamiento de corta duración para facilitar determinadas gestiones esenciales vinculadas a los cuidados de personas dependientes. Estudiar la posibilidad de crear una pieza de trabajo sectorial sobre cuidados y apoyo a personas cuidadoras dentro del Consejo Sectorial de Servicios Sociales y Salud Pública del Ayuntamiento de Zamora, contando con la participación de asociaciones y entidades vinculadas al ámbito de la dependencia y los cuidados. Instar a la Administración autonómica como gestores directos y titulares de los servicios de dependencia y al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 como administración que debe velar por la equidad y la financiación básica. Adoptar medidas dirigidas específicamente a mejorar el apoyo y la atención a cuidadores familiares de personas dependientes, garantizando una mayor escucha y consideración hacia sus necesidades, trasladadas por las propias personas cuidadoras y las entidades que las representan, y dar traslado a las Administraciones de la presente moción.

Finalmente, la urgencia, con 12 votos a favor del grupo popular, Zamora Sí y Vox, no salió debido a la abstención del grupo de gobierno municipal: "Por supuesto que reconocemos a todas las categorías profesionales, no solo el equipo de gobierno, ustedes y todos los miembros de la oposición, yo estoy convencido. Tanto si forman parte del ámbito de los cuidados como en todas las demás categorías profesionales. Todas las categorías tienen un reconocimiento desde luego público y desde el ámbito político", respondió Guarido ante las propuestas.

Además, Eloy Tomé, concejal de Zamora Sí, propuso el reacondicionamiento del barrio del Siglo XXI: "Hemos podido comprobar el deterioro del barrio del Siglo XXI. Uno de los problemas detectados es el estado, por ejemplo, de las pistas deportivas, donde el vallado ya presenta muchas roturas y desperfectos. El barrio también presenta importantes deficiencias en limpieza y mantenimiento urbano, además de la preocupación de los vecinos por las zonas verdes. A ello se suma la situación de varias zonas urbanizadas que presentan importantes deficiencias de mantenimiento como alcantarillado abierto o farolas sin iluminación. Por otro lado, muchas personas mayores trasladan la necesidad de habilitar espacios adaptados como parques saludables; además, añadimos la necesidad de estudiar e impulsar la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en el barrio Siglo XXI, facilitando a los vecinos el acceso a este tipo de infraestructuras", ha enumerado el concejal.

Ante la propuesta, y tras haber realizado la respectiva votación, Francisco Guarido alegó que desde el Ayuntamiento se ha creado una nueva asociación de vecinos "con la capacidad suficiente para la directiva del barrio y de buenísimas condiciones en comparación con otras". Según ha explicado el alcalde, "hace poco hemos inaugurado el parque infantil, el cual ha sido completamente remodelado, además de haber rehabilitado las zonas verdes gracias al servicio de parques y jardines", sentencia.