Con 400 millones de facturación y 800 empleos, la candidatura de Oliveira busca consolidar la Cámara de Comercio de Zamora.

No era una candidatura más. Al menos así quiso presentarla Enrique Oliveira durante la rueda de prensa en la que un grupo de empresarios zamoranos escenificó su apuesta por continuar al frente de la Cámara de Comercio de Zamora. Con un mensaje de estabilidad, independencia y defensa del tejido productivo, Oliveira compareció arropado por representantes de empresas de distintos sectores de la provincia para reivindicar el trabajo realizado y marcar el camino de los próximos cuatro años.

Aisla Prieto SL, Estinza SL, Friged For Solutions SA, Gestión Agroganadera, Gestora Agrícola y Societaria La Carva SL, Lechazos y Corderos de Castilla y León, Librería Semuret, Leche Gaza, Moléndum Ingredients SL, Moralejo Selección SL, Laborus, Sanigés Ambiental y Alimentaria y Talleres Núñez 95 SL son algunas de las firmas que integran una candidatura que, según defendió Oliveira, representa “la diversidad real del tejido empresarial zamorano”.

Y no solo por nombres. El candidato puso cifras encima de la mesa para medir el peso económico del equipo que le acompaña: más de 400 millones de euros de facturación anual, más de 800 empleos directos y otros 400 indirectos. Un volumen que, a su juicio, refleja “la fuerza, la capacidad y el compromiso de Zamora con su propio desarrollo”.

Durante su intervención, Oliveira no quiso limitarse a hablar del futuro. Antes, hizo balance de una etapa que considera clave para la consolidación de la Cámara. En este mandato, la institución ha gestionado más de tres millones de euros en subvenciones, más de la mitad procedentes de fondos europeos, destinados a programas de internacionalización, innovación, formación y emprendimiento.

En formación y empleo, la Cámara impulsó 69 programas formativos con 409 participantes, mientras que por sus ferias de empleo y emprendimiento pasaron 2.775 personas y 102 empresas. En digitalización, la Oficina Acelera Pyme acompañó a más de 574 pymes y autónomos, además de organizar 54 jornadas con 1.242 asistentes.

También hubo espacio para la internacionalización, uno de los puntos que Oliveira definió como especialmente importante para la provincia. En este ámbito, la Cámara participó en ocho ferias, nueve misiones comerciales y diferentes acciones de promoción exterior, con 232 empresas beneficiadas. A ello se suma la gestión de siete proyectos de cooperación transfronteriza por un importe superior a 1,24 millones de euros y con 1.447 participantes.

En emprendimiento, el balance dejó otra de las cifras destacadas de la mañana: 2.590 usuarios asesorados en nuevos proyectos empresariales y 447 empresas creadas a través de la ventanilla única, con 494 empleos generados: “Esta es la institución que más empleo ha creado con diferencia de todos los puntos de atención al emprendedor de la provincia”, defendió Oliveira.

Pero el candidato también quiso mirar hacia adelante. Entre los proyectos de futuro situó Zamora FuturLab, una iniciativa vinculada a la robótica industrial, la fabricación aditiva y los proyectos inmersivos y de animación, desarrollada mediante un convenio con la Universidad de Salamanca y con financiación de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo por importe de 782.000 euros: “Nunca las empresas de Zamora habían podido tener acceso a tecnología tan innovadora y puntera sin tener que acudir fuera”, afirmó.

Otro de los ejes será Zamora Destino Vital, financiado por la Diputación de Zamora, con el objetivo de atraer inversión, nuevas actividades económicas y oportunidades que ayuden a fijar empleo y población en la provincia. A ello se suman la formación especializada, el acompañamiento a jóvenes emprendedores y la defensa de proyectos estratégicos para el territorio.

Oliveira insistió en varias ocasiones en que la suya no es una candidatura personal: “La Cámara es un proyecto colectivo”, señaló, antes de remarcar que el equipo está formado por empresarios independientes, sin vinculación con ninguna corriente ideológica y sin voluntad de defender intereses particulares. “Solo somos empresarios que tenemos el interés de que la Cámara ayude a mejorar la situación de la provincia”, resumió.

La comparecencia también dejó espacio para responder a la polémica. Preguntado por las alusiones a Caja Rural y por las informaciones que apuntaban a una posible retirada de fondos de la Cámara de Comercio, Oliveira fue tajante: “Eso es rotundamente falso”. El candidato aseguró que la cuenta operativa principal de la Cámara se mantiene en Caja Rural de Zamora, donde se gestionan pagos, cobros, nóminas, seguros sociales, impuestos, proveedores y fondos procedentes de distintas administraciones.

“No tenemos absolutamente nada en contra de Caja Rural”, añadió Oliveira, que reconoció la labor social y empresarial de la entidad en Zamora y en la provincia. Además, aseguró que si Caja Rural hubiera mostrado interés en formar parte de su candidatura, su representante habría estado sentado junto al resto del equipo.

Con ese mensaje, Oliveira cerró una presentación centrada en la continuidad, la estabilidad institucional y la reivindicación del papel de la Cámara como voz del empresariado zamorano. Una candidatura que se presenta con la ambición de seguir ocupando un espacio clave en los debates económicos de la provincia y con el compromiso, según sus propias palabras, de que la voz de Zamora sea escuchada “en las más altas esferas”.